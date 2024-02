EA está a despedir mais de 650 funcionários e vários jogos serão afetados…

A empresa de videojogos Electronic Arts (EA) vai despedir 5% da sua força de trabalho. Mais de 650 empregados perderão os seus empregos em resultado desta medida, que faz parte de uma restrição mais ampla que levará a empresa a reduzir o espaço dos seus escritórios e a acabar com o trabalho em alguns videojogos.

A EA vai despedir 650 funcionários da sua força de trabalho, de acordo com um relatório apresentado à Securities and Exchange Commission.

A EA não é a única gigante de videojogos a despedir

Os cortes da EA são os últimos de uma longa série de despedimentos que têm abalado a indústria dos videojogos desde o ano passado. Em 2023, mais de 10.500 trabalhadores de videojogos perderam os seus empregos e mais de 6.000 pessoas da indústria foram despedidas só em janeiro de 2024.

As empresas de videojogos que despediram trabalhadores até agora incluem a Microsoft, a Riot Games e a Unity, entre muitas outras. Na terça-feira, a Sony anunciou que estava a despedir 900 pessoas da sua divisão PlayStation, cerca de 8% do seu pessoal.

O CEO Andrew Wilson escreveu aos funcionários da EA que a empresa está a "racionalizar as operações da nossa empresa para proporcionar experiências mais profundas e mais conectadas aos fãs em todo o mundo". A EA espera terminar de fazer os cortes no início do próximo trimestre.

Os cortes, acrescenta Wilson, permitirão à EA concentrar-se mais nas suas "maiores oportunidades - incluindo a nossa propriedade IP, desportos e comunidades online massivas".

Um dos jogos que será impactado pela mudança é um de First Person Shooter (FPS) de Star Wars que está a ser trabalhado pela Respawn, um estúdio de desenvolvimento de jogos que a EA adquiriu em 2017.

É sempre difícil abandonar um projeto e esta decisão não reflete o talento, a tenacidade ou a paixão que a equipa tem pelo jogo. Dar aos fãs os próximos icónicos episódios que eles querem é a definição de uma história de sucesso e o lugar certo para nos concentrarmos.

Disse a presidente da EA Entertainment, Laura Miele, numa nota.

