Football Manager 2024 bate record da série

Tal como vimos aqui, Football Manager 2024 é o mais recente jogo da série da Sports Interactive que se dedica ao desporto rei e à vertente de simulação dum clube profissional de futebol. A edição deste ano, além das novidades que apresentámos na nossa análise, traz ainda um record associado... vamos ver!

Todos os anos, ou melhor, todas as épocas futebolísticas, sai uma nova edição de Football Manager e 2023 não foi excepção. Football Manager 2024 foi lançado no ano passado e continua a "roubar" muitas horas a milhares (milhões??) de jogadores em redor do Globo.

E não é para menos. Football Manager 2024 é o culminar de várias décadas de experiência da equipa da Sports Interactive a proporcionar aos jogadores, as experiência mais próxima daquilo que é, ser-se um gestor de um clube de futebol profissional (ou lá perto).

A edição deste ano, apesar de não trazer grandes novidades, continuar a apresentar-se como o Dono e Senhor do ceptro de melhor jogo do género.

Trata-se de um jogo robusto que abrange quase todas as áreas de gestão de um clube de futebol, de uma forma relativamente credível e que, além das (poucas) novidades, traz consigo um record que muitos de nós assumem de forma mais ou menos transparente sem lhe dar muita importância.

A verdade é que Football Manager 2024 ultrapassou pela primeira vez, a barreira dos 7 milhões de jogadores presentes na base de dados do jogo.

Trata-se de um número bastante interessante mas, que fará todo o sentido, se olharmos à quantidade de ligas e respetivas divisões que Football Manager 2024 apresenta.

Football Manager 2024 foi lançado para PC Windows, Xbox One, Xbox Series X (Xbox Game Pass), PlayStation 5, iPad, iOS, Android, macOS, Apple Arcade e Nintendo Switch.

É caso para dizer que "Football Manager 2024" representa o Mundo do Futebol!