Beast, uma aventura pela História Antiga

A equipa de desenvolvimento polaca False Prophet, acaba de anunciar que Beast, o seu próximo jogo, já se encontra em Acesso Antecipado no Steam. Venham ver um pouco mais sobre este titulo inspirado na História Antiga mundial.

A equipa de desenvolvimento sediada em Varsóvia (Polónia) False Prophet, anunciou recentemente a entrada em Acesso Antecipado no Steam, do de seu jogo RPG tático por turnos Beast.

Esta versão de Acesso Antecipado do jogo inclui duas histórias dos personagens principais com mais de 20 missões, vários companheiros e horas de conteúdo para explorar.

Depois de escapar de dez anos de escravidão do Império Otomano, o protagonista principal, Anton Sabbados volta para casa e descobre que tudo mudou. No entanto, não há tempo para encontrar respostas e consolo, e Anton aceita uma última missão do Rei-Profeta Lurius. Lutando com a sua sanidade, Anton parte com os seus companheiros numa demanda que o vai mudar para sempre.

Quando o antagonista Príncipe Nicolai descobre que Anton recebeu uma missão crítica do seu pai, o Rei Lurius, o Príncipe decide deter Anton pelos seus próprios motivos egoístas...

Em Beast, os jogadores terão de tomar decisões morais que afetam a história e a própria jogabilidade, durante os combates que decorrem por turnos. Numa época medieval devastada por pragas e conflitos militares, os jogadores atravessarão as Carpathian Mountains através de uma história envolvente contada e jogada de dois lados opostos.

Os jogadores devem escolher entre libertar o seu demónio interior para obter ganhos de curto prazo ou contê-lo, buscando sanidade e controlo a longo prazo. Árvores de habilidades e vantagens avançadas permitirão que mantenhas a sanidade e protejas o teu povo ou sucumbir à insanidade poderosa, matando todos no teu caminho. As tuas escolhas morais afetarão as relações com os teus companheiros e os seus destinos.

"Sempre quisemos criar um RPG tático que lidasse com temas maduros que desafiassem a tua bússola moral. Explorar esta parte obscura da nossa história humana permitiu-nos criar algo verdadeiramente único. Agora está na hora de trazer os jogadores nesta jornada para completar esta visão. Esperamos que eles vejam a promessa, e apoiem a nossa equipa na conclusão da nossa visão!" referiu Piotr Pacynko, Fundador & Diretor Criativo da False Prophet

Beast já se encontra em Acesso Antecipado no Steam, ainda sem data concreta de lançamento completo.