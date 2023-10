Microsoft vai bloquear comandos e acessórios Xbox não autorizados a partir de novembro

Se tem aí por casa uma consola Xbox, então esta notícia é para si, pois de acordo com as últimas notícias, a Microsoft vai bloquear os comandos e outros acessórios não autorizados da Xbox já a partir do próximo mês de novembro.

Comandos Xbox não autorizados serão bloqueados em novembro

As recentes informações indicam que a Microsoft terá decidido combater mais a sério a utilização de acessórios que não são originais nem autorizados para a Xbox. Como tal, a gigante de Redmond vai bloquear os comandos e outros acessórios não autorizados para a sua consola de jogos já a partir de novembro deste ano.

Os detalhes, avançados pelo canal Windows Central (via Neowin), indicam que as consolas da Microsoft começaram a mostram umas mensagens de erro quando se ligavam acessórios que não tivessem uma licença oficial da Xbox. De entre estes acessórios encontram-se os comandos, headphones, volantes, joysticks, entre outros.

É referido que numa consola Xbox do Reino Unido surge a seguinte mensagem:

Um acessório conectado não está autorizado O uso de acessórios não autorizados compromete a sua experiência de jogo. Por esse motivo, o uso do acessório não autorizado será bloqueado no dia 12/11/2023. Para obter ajuda para o devolver, verifique com a loja de origem ou entre em contacto com a fabricante. Para ver os acessórios autorizados, aceda a www.xbox.com/accessories. (0x82d60002)

Já anteriormente, a fabricante de acessórios Brook Gaming, partilhou na sua conta da rede social X que foi uma das afetadas e confirmou que alguns utilizadores estavam a receber este mesmo erro de "Um acessório conectado não está autorizado". A empresa confirma que o erro surge nas consolas Xbox One e Xbox Series X e Series S com a versão de software 10.0.25398.2266 lançada a 16 de outubro de 2023.

Assim, caso tenha em casa uma consola Xbox com algum acessório não autorizado, fique atento à exibição desta mensagem de erro e ao eventual bloqueio desse mesmo equipamento que não tem uma licença oficial da Microsoft.