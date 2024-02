Apple matou o projeto do carro elétrico e Elon Musk já está a comemorar na Internet

Elon Musk tem estado particularmente cáustico e ativo esta semana. Começou por atacar a Microsoft e como o Windows 11 requer uma conta. Acabou por ser contrariado, tendo ignorado. Agora, e no rescaldo do fim do projeto do carro elétrico, Elon Musk já comemora na Internet.

Ainda que nunca tenha existido uma confirmação oficial de que a Apple desenvolvia um carro elétrico, esta era uma certeza quase universal. Este projeto terá vários anos e terá passado por muitas mudanças de peso na empresa.

A mais recente deverá ser a última e não necessariamente pelas melhores razões. Do que foi avançado ontem, o projeto do carro elétrico da Apple terá sido cancelado. Com este cenário à vista, Elon Musk parece ter encontrado um novo alvo e já comemora na Internet.

Para mostrar o seu contentamento, e o fim de uma potencial concorrência à Tesla, Elon Musk recorreu ao X para dar mais uma das suas opiniões fortes. Desta vez limitou-se a colocar, numa resposta, a mensagem 🫡🚬.

Ainda assim, dentro do mesmo tema, Elon Musk aproveitou para deixar alguns recados. Numa outra resposta a outro comentário de um utilizador do X, o dono da rede social comentou apenas que "o estado natural de uma empresa automóvel está morto".

Ainda que aparentemente não tivesse medo da concorrência da Apple, Elon Musk já no passado apontara o dedo ao projeto. Numa entrevista ao jornal alemão Handelsblatt, comentou que "é bom que a Apple se esteja a mexer e a investir nessa direção. Mas os carros são muito complexos em comparação com smartphones ou smartwatches. Não pode simplesmente ir a um fornecedor como a Foxconn e dizer: 'Construa-me um carro'".

Na altura, nessa mesma entrevista, Elon Musk foi até mais longe. Referiu-se à Apple, brincando, como um "cemitério de Tesla". Continuou com "se não tiver sucesso na Tesla, vai trabalhar para a Apple. Não estou a brincar", disse o homem forte da Tesla ao Handelsblatt.