A Internet responde a Elon Musk! Afinal também não podemos conduzir um Tesla sem uma conta

Um dos últimos alvos de Elon Musk foi o Windows 11 e a Microsoft. O CEO da Tesla reagiu nos últimos dias ao facto de não poder usar este sistema sem ter uma conta Microsoft, o que o deixou muito aborrecido. Agora, a Internet resolveu responder e mostrar que afinal também não podemos conduzir um Tesla sem uma conta.

Após ter comprado um PC novo, Elon Musk chegou à mesma conclusão que muitos utilizadores deste sistema. Não consegue instalar e usar o Windows 11 sem ter uma conta Microsoft, algo que a empresa tem mudado ao longo dos últimos meses.

A sua reação foi muito dura, revelando no X que não quer alimentar a Microsoft com os seus dados. Ao mesmo tempo, quer também evitar que a IA da gigante do software tenha acesso a esta informação e assim aprenda mais, um processo normal e recorrente.

Mas, e como muitos utilizadores do X mostraram a Elon Musk, este não é um cenário completamente verdadeiro. Há ainda formas que podem ser usadas que dispensam a utilização da conta Microsoft no Windows 11, como foi mostrado nas Community Notes, criadas para impedir a propagação de notícias e informação falsa.

Claro que a Internet foi mais longe e tentou dar a Elon Musk um pouco do seu próprio veneno. Como foi mostrado por Jensen Harris, CEO da Textio, a Tesla parece ter as mesmas políticas. Também não é possível conduzir um Tesla sem ter uma conta associada.

Jensen Harris mostrou ainda que os dados dos utilizadores dos seus carros também servem para alimentar a IA de Elon Musk, uma prática que o próprio condenou nas suas publicações no X.

Curiosamente, Elon Musk parece ter ignorado a resposta do CEO da Textio. Focou-se em atacar a informação partilhada nas Community Notes, reforçando que todas as soluções apresentadas ou já não existem ou não podem ser aplicadas pelos utilizadores. Mais uma vez, o homem forte da Tesla fica mal visto com algo que era perfeitamente dispensável nesta situação.