ESET lança solução de cibersegurança para SOHO

A ESET, empresa europeia líder em segurança digital, anunciou o ESET Small Business Security (ESBS), especificamente concebida para satisfazer as necessidades de cibersegurança dos proprietários de pequenos negócios (SOHO - small office home office).

Esta solução de segurança completa foi desenvolvida para proporcionar uma proteção simples e fácil de utilizar, permitindo aos clientes SOHO prosperar num cenário cada vez mais digital.

O ESBS é uma prova do compromisso da ESET com a inovação e da sua dedicação em apoiar o crescimento e a segurança das empresas SOHO a nível mundial. A solução oferece um conjunto de funcionalidades concebidas para salvaguardar as transações e a navegação online, proteger dispositivos, gerir palavras-passe, defender servidores Windows, encriptar dados sensíveis e combater esquemas de phishing.

Além disso, o ESBS facilita a navegação segura e anónima juntamente com segurança VPN ilimitada, garantindo que tanto os dispositivos pessoais como os de trabalho estão protegidos contra ciberameaças.

A propósito deste lançamento, Viktória Ivanová, Vice-Presidente do Segmento de Consumo e IoT da ESET, comentou:

Na ESET, estamos conscientes das necessidades únicas dos nossos clientes de pequenos escritórios/escritórios domésticos, que se situam entre consumidores e empresas. Com o lançamento do ESET Small Business Security, pretendemos oferecer aos proprietários de pequenos negócios uma solução simples, mas poderosa, que seja facilmente gerível, altamente fiável e adaptada às suas necessidades e que os capacite a concentrar-se no seu crescimento sem comprometer a segurança

O ESBS inclui a plataforma de gestão de segurança ESET HOME, que permite ao utilizador ter uma gestão completa da segurança e oferece ao cliente um espaço conveniente com informações sobre o estado da segurança, dispositivos, subscrições e funcionalidades utilizadas. A ESET HOME está disponível através de um portal web e de uma aplicação móvel, permitindo aos utilizadores ter a segurança dos seus dispositivos sob controlo em qualquer lugar.

O ESBS garante uma segurança fiável com uma pegada de sistema mínima, assegurando uma proteção eficiente que é fácil de gerir e compatível com vários sistemas operativos, incluindo Windows, Android e macOS.

Os clientes beneficiam de uma solução de segurança abrangente, incluindo:

VPN ilimitada

Banca Segura

uma extensão de Privacidade e Segurança do Browser

um Gestor de Palavras-Passe

Servidor Seguro (para servidores de ficheiros a correr em Windows Server)

Antirroubo

Ransomware Shield

...e mais.

Esta solução representa um avanço significativo na gestão da cibersegurança, oferecendo comodidade e controlo sem paralelo aos proprietários de empresas SOHO.