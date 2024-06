NOS, MEO ou Vodafone: qual a operadora com mais reclamações?

No primeiro trimestre de 2024, a ANACOM registou cerca de 25,2 mil reclamações escritas contra prestadores de serviços de comunicações, menos 11% ou 3 mil reclamações do que em igual período de 2023. No que diz respeito às operadoras, descubra qual a que recebe mais reclamações.

NOS com mais reclamações! MEO com menor número de reclamações...

A NOS foi responsável por 38% das reclamações do sector, tendo sido o operador mais reclamado no 1.º trimestre, tanto em termos absolutos como em termos relativos. No total foi objeto de 5,9 mil reclamações, e regista um indicador de 2 reclamações por mil clientes.

A MEO foi o prestador que registou o menor número de reclamações no sector (0,8 reclamações por mil clientes) e o que mais viu diminuir o volume de reclamações no primeiro trimestre do ano, registando 4,1 mil reclamações (26% do total), menos 33% face ao mesmo período do ano anterior.

A VODAFONE registou 1,4 reclamações por mil clientes, ao todo 5,3 mil reclamações (34% do total do sector), menos 27% do que em igual período do ano passado.

No que respeita aos assuntos mais reclamados, os destaques vão para a demora ou reparação deficiente de falhas nos serviços e a falha no serviço de acesso à Internet fixa, ambos responsáveis por 2 mil reclamações (12% do total). O aumento do preço do serviço foi o motivo que mais diminuiu em todos os prestadores de serviços mais reclamados, face a igual período do ano anterior.