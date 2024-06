Magical Bakery, e a magia de fazer bolos e guloseimas

Existem padarias com fabrico próprio cujos pães, bolos e guloseimas são tão deliciosos que quase parecem ser feitos por artes mágicas. Magical Bakery é o jogo que parece vir comprovar isso mesmo. Venham conhecê-lo melhor...

A editora holandesa SOEDESCO revelou recentemente a chegada ainda este ano do jogo Magical Bakery, em desenvolvimento pelos estúdios espanhóis Superlumen Studios.

O jogo, convida os jogadores a criar e gerir a sua própria Padaria virtual na qual poderão dar liberdade às suas artes culinárias (e mágicas também) na criação de bolos, pães e guloseimas de vários tipos e condimentos.

Com um grafismo cartoonesco mas muito acolhedor, Magical Bakery apresenta-se como um jogo que mistura elementos de estratégia e simulação com magia na criação de receitas de pão e bolos muito variadas e divertidas.

O jogador veste a bata de um padeiro com artes mágicas que se dedica a criar guloseimas deliciosas com granulados mágicos para matar a fome dos seus clientes (muitos deles com pedidos excêntricos), aquecer seus corações ou tornar o seu dia mais brilhante.

À medida que vai evoluindo nas suas artes de culinária (e magia) o jogador vai subindo de nível e desbloqueando receitas novas, novos ingredientes e permitindo-lhe passar nos exames da especialidade. Sim! Existem exames na Academy of Magical Bakers para passar e para isso, o nosso mago da culinária terá de se esmerar.

Uma palavra final para a grande capacidade de personalização, quer do nosso personagem, quer da própria padaria, o que permite aos jogadores criar o visual perfeito para a magia acontecer.

Ainda sem data concreta de lançamento, Magical Bakery será lançado no final deste ano para PC, Playstation 5 e Xbox Series X.