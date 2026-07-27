EA SPORTS FC 27 revela primeiro trailer e mostra novidades

A Electronic Arts revelou na passada semana o primeiro trailer de EA SPORTS FC 27 e algumas novidades sobre o jogo que incluem uma aposta num mundo aberto para explorar. Venham saber mais...

A Electronic Arts apresentou oficialmente o primeiro trailer de EA SPORTS FC 27, oferecendo aos fãs um primeiro olhar sobre aquela que promete ser uma das maiores evoluções da série desde a mudança da marca FIFA para EA SPORTS FC. Com lançamento marcado para 25 de setembro deste ano, o novo simulador de futebol chega com melhorias na jogabilidade, novos modos de jogo e uma forte aposta na vertente social da experiência.

A grande novidade desta edição é o The Grounds, um novo espaço online que ocorre num mundo aberto que pretende transformar o jogo num verdadeiro ponto de encontro para a comunidade. Inspirado em conceitos semelhantes ao modo The City da série NBA 2K, este novo ambiente permitirá aos jogadores explorar uma cidade partilhada, participar em partidas de futebol de rua, competir em desafios e mini-jogos, desenvolver os seus próprios avatares e personalizá-los com roupas e acessórios de diversas marcas. A Electronic Arts pretende, assim, expandir a experiência para além dos tradicionais encontros dentro das quatro linhas, criando um ecossistema social onde a interação entre jogadores assume um papel central.

O trailer que foi agora revelado, volta também a colocar Kylian Mbappé como destaque sendo uma das principais figuras do jogo, acompanhado por Jude Bellingham, dois dos maiores nomes do futebol mundial da atualidade (e do Real Madrid). Além da presença das estrelas na campanha promocional, o vídeo apresenta algumas das melhorias na jogabilidade e confirma o regresso de Alex Hunter, protagonista do antigo modo narrativo The Journey. O seu retorno deverá agradar aos jogadores que acompanharam uma das histórias mais marcantes da franquia durante a era FIFA.

As novidades não ficam por aqui. A Electronic Arts promete uma atualização significativa ao Ultimate Team, com novas formas de organizar e apresentar as coleções de cartas, bem como melhorias no Modo Carreira. Entre elas destaca-se a integração do sistema TransferRoom, uma plataforma inspirada no mercado real de transferências, que pretende tornar as negociações entre clubes mais dinâmicas e autênticas.

Embora muitos detalhes ainda não tenham sido revelados, as informações conhecidas até ao momento indicam que a edição Standard deverá manter o preço de 69,99 dólares, enquanto a versão Ultimate oferecerá sete dias de acesso antecipado antes do lançamento oficial. As pré-reservas já se encontram disponíveis.

EA SPORTS FC 27 será lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC, procurando chegar tanto aos jogadores da nova geração como aos utilizadores das plataformas anteriores.

Com a introdução do The Grounds, o regresso de personagens icónicas e diversas melhorias nos modos mais populares, a Electronic Arts pretende dar um passo importante na evolução da série, oferecendo uma experiência que vai muito além da simulação tradicional de futebol e aproximando-se cada vez mais de um universo online persistente e social.