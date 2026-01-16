Libertem o detetive que há dentro de vós, com Clue: Murder by Death

Encontra-se prestes a ser lançado no mercado, Clue: Murder by Death, um jogo que como o nome faz suspeitar... é sobre detetives e crimes por resolver. Venham saber mais...

Amantes de jogos de detetives e mistério, preparem-se. Encontra-se prestes a chegar ao mercado um jogo que poderá vir a libertar o sherlock Holmes ou o Poirot que têm dentro de vós.

Com efeito, encontra-se prestes a ser lançado Clue: Murder by Death, um jogo de mistério de assassinato clássico, que assenta a sua jogabilidade numa narrativa densa e repleta de reviravoltas surpreendentes. O seu lançamento encontra-se previsto para 13 de fevereiro de 2026.

Clue: Murder by Death, é um jogo no qual o jogador terá de resolver um crime enigmático, e que se passa numa luxuosa mansão em plena Inglaterra dos anos 1930. Após o distinto Lorde Robert Anderson ser encontrado morto no seu escritório, apenas o jogador poderá desvendar o mistério por detrás do misterioso crime e descortinar quem foi o seu autor.

Convocado para tentar resolver o caso poucas horas antes da chegada da Scotland Yard, o tempo (e a verdade) são cruciais. Este jogo, presta homenagem às obras de autores britânicos clássicos como Agatha Christie e Arthur Conan Doyle, lançando ao jogador pistas valiosas, suspeitos desagradáveis para serem interrogados para descobrir quem matou, como e porquê!

Cada jogo de Clue: Murder by Death, apresentada num ciclo recorrente de duas horas de duração, vai terminar sempre com o jogador a ter de acusar um dos dez suspeitos. Quem sabe se as suas suspeitas estão certas? Com pouco tempo para explorar, muitos motivos ocultos para descobrir e enigmas para resolver que se vão acumulando à medida que se joga novamente, a urgência aumenta. Apenas jogando várias vezes o jogador irá conseguir desvendar a verdade sobre o que aconteceu naquela noite envolta em névoa e identificar o verdadeiro culpado.

Isso acontece porque tudo é subjetivo, dependendo de quem você controla. Cada personagem possui um ponto de vista único, que o faz interpretar pessoas, objetos e meios ambientes de formas diferentes, com base nos seus relacionamentos e experiências pessoais. O que um considera suspeito, outro pode ignorar ou achar que é completamente inocente.

Em Clue: Murder by Death, a verdade nunca é absoluta…

Clue: Murder by Death será lançado para PC, Nintendo Switch, Xbox Series X e PlayStation 5 a 13 de fevereiro de 2026.