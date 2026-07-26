Vai vender a sua consola antiga? Há um passo que muita gente se esquece
Está a planear vender ou oferecer a sua consola de videojogos antiga? Há um procedimento de segurança que, apesar de simples, muita gente acaba por se esquecer de fazer.
Despeça-se da sua consola de forma correta
Quando decide adquirir um modelo mais recente de uma consola, surgem várias alternativas para o hardware antigo. Pode optar por transformá-lo num centro multimédia, oferecê-lo a um familiar ou vendê-lo para recuperar parte do investimento. Contudo, antes de entregar o dispositivo a terceiros, é fundamental ter cuidado com alguns aspetos.
Este processo começa obrigatoriamente pela salvaguarda de todos os seus dados guardados e informações de conta. Após concluir esta cópia de segurança, deve proceder à eliminação definitiva de todos os dados pessoais, repondo os valores de fábrica do sistema. Esta essencial é vital para garantir a proteção da sua privacidade online.
Embora pareça um passo óbvio, a verdade é que muitos utilizadores adquirem consolas em segunda mão que ainda contêm perfis ativos dos antigos proprietários. Em plataformas como o Reddit, abundam relatos de computadores, consolas Xbox, Steam Decks e Nintendo Switches vendidos com contas totalmente acessíveis.
Esta negligência coloca em risco a segurança das suas credenciais e dados bancários. Por este motivo, antes de efetuar qualquer transação ou até de enviar o equipamento para reparação técnica, é imperativo que execute uma limpeza completa do sistema.
Bought a secondhand computer and it still has the first owner's Microsoft login. How do I get around it? by u/ImDuckingAround in computers
Por que razão deve limpar os seus dados pessoais?
As consolas modernas funcionam como verdadeiros computadores, armazenando moradas, contactos telefónicos, cartões de crédito e informações bancárias. Se estes dados caírem em mãos erradas, podem ser utilizados para usurpação de identidade ou para a aquisição não autorizada de conteúdos digitais.
Além disso, se o novo proprietário utilizar a sua conta para cometer infrações online, a sua conta poderá ser banida permanentemente. Isto resultará na perda irreversível do acesso à sua biblioteca de jogos digitais e aos serviços multijogador.
Adicionalmente, não desvincular a consola antiga pode impedir que ative novos dispositivos como principais, o que limita a partilha de licenças. Com a transição gradual para o mercado puramente digital, assegurar o controlo das suas contas torna-se uma prioridade absoluta para os gamers.
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