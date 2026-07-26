Vai vender a sua consola antiga? Há um passo que muita gente se esquece

Está a planear vender ou oferecer a sua consola de videojogos antiga? Há um procedimento de segurança que, apesar de simples, muita gente acaba por se esquecer de fazer.

Despeça-se da sua consola de forma correta

Quando decide adquirir um modelo mais recente de uma consola, surgem várias alternativas para o hardware antigo. Pode optar por transformá-lo num centro multimédia, oferecê-lo a um familiar ou vendê-lo para recuperar parte do investimento. Contudo, antes de entregar o dispositivo a terceiros, é fundamental ter cuidado com alguns aspetos.

Este processo começa obrigatoriamente pela salvaguarda de todos os seus dados guardados e informações de conta. Após concluir esta cópia de segurança, deve proceder à eliminação definitiva de todos os dados pessoais, repondo os valores de fábrica do sistema. Esta essencial é vital para garantir a proteção da sua privacidade online.

Embora pareça um passo óbvio, a verdade é que muitos utilizadores adquirem consolas em segunda mão que ainda contêm perfis ativos dos antigos proprietários. Em plataformas como o Reddit, abundam relatos de computadores, consolas Xbox, Steam Decks e Nintendo Switches vendidos com contas totalmente acessíveis.

Esta negligência coloca em risco a segurança das suas credenciais e dados bancários. Por este motivo, antes de efetuar qualquer transação ou até de enviar o equipamento para reparação técnica, é imperativo que execute uma limpeza completa do sistema.

Por que razão deve limpar os seus dados pessoais?

As consolas modernas funcionam como verdadeiros computadores, armazenando moradas, contactos telefónicos, cartões de crédito e informações bancárias. Se estes dados caírem em mãos erradas, podem ser utilizados para usurpação de identidade ou para a aquisição não autorizada de conteúdos digitais.

Além disso, se o novo proprietário utilizar a sua conta para cometer infrações online, a sua conta poderá ser banida permanentemente. Isto resultará na perda irreversível do acesso à sua biblioteca de jogos digitais e aos serviços multijogador.

Adicionalmente, não desvincular a consola antiga pode impedir que ative novos dispositivos como principais, o que limita a partilha de licenças. Com a transição gradual para o mercado puramente digital, assegurar o controlo das suas contas torna-se uma prioridade absoluta para os gamers.

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