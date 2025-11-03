Pornhub sofre queda drástica no tráfego britânico após lei de verificação de idade

Desde 25 de julho último, o Reino Unido obriga os sites para adultos a verificar a idade dos seus visitantes. E esta medida terá tido consequências bem reais para o gigante do setor Pornhub, com uma queda de 77% do seu tráfego local nos últimos três meses. Os downloads de VPN, por outro lado, dispararam.

Segundo a Ofcom, a autoridade de regulação das comunicações no Reino Unido, o tráfego britânico para todos os sites pornográficos caiu quase um terço desde a entrada em vigor desta disposição do Online Safety Act.

Pornhub com menos -77% de tráfego britânico

Esta regulamentação obriga as plataformas que hospedam conteúdos sexualmente explícitos a implementar sistemas de verificação de idade.

Acabou-se o botão para clicar; os utilizadores têm agora de provar que têm realmente mais de 18 anos através de métodos como identificação facial ou verificação por email.

O impacto foi imediato: o Pornhub assinala uma redução de 77% do seu tráfego proveniente do Reino Unido. A Ofcom constata globalmente uma queda de um terço das visitas em todas as plataformas para adultos em apenas três meses.

E, sem surpresa, a empresa-mãe Ayo, que detém também YouPorn, RedTube e Brazzers, não está nada contente. Explica à BBC que os sites para adultos que não cumprem a lei beneficiam plenamente desta queda de tráfego.

A Ofcom estimou em 240.000 o número de sites para adultos visitados por mais de 8 milhões de internautas todos os meses. Apenas 70 sites foram sancionados por não respeitarem a lei. Os 10 maiores terão sido colocados em conformidade.

Mas claro, as pessoas certamente não deixaram de visitar estes sites da noite para o dia. Trata-se mais de uma verdadeira queda do tráfego britânico. Os internautas recorreram aos VPN para contornar a lei local.

O uso de VPN dispara

Se a função principal do VPN é garantir a segurança da ligação através de um túnel cifrado e ocultar o endereço IP, a ferramenta permite, de facto, fazer passar a ligação por um servidor estrangeiro para obter uma geolocalização virtual.

No momento da entrada em vigor desta nova lei, a Ofcom explica ter contabilizado até 1,5 milhões de pessoas a usar diariamente um VPN. A própria empresa Pornhub reconhece que o seu tráfego “desaparecido” terá provavelmente migrado: ou os britânicos usam VPN para contornar as verificações, ou mudam para sites concorrentes menos rigorosos na aplicação das regras.

O Proton VPN, por exemplo, explicava ter registado um crescimento de 1400% em julho no Reino Unido.