Resident Evil Requiem, já está pronto para ser reservado

A Capcom anunciou recentemente que Resident Evil Requiem já se encontra disponível para pré-reserva. O regresso do terror está para breve...

Sim, são muitos os horrores...

Está quase a chegar, pelo que, todos os amantes de Resident Evil pode, (e devem) preparar-se para o regresso do terror que só esta saga consegue proporcionar.

Serão muitos os horrores que estão para chegar com Requiem, sendo que este titulo encerra a temporada assustadora em grande estilo e tendo já as pré-vendas disponíveis em todas as plataformas, incluindo PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X, PC (via Steam e Epic Games Store. Convém referir que o jogo terá lançamento para as mesmas plataformas, a 27 de fevereiro de 2026.

Resident Evil Requiem é o nono jogo principal da série Resident Evil naquela que promete uma experiência muito diferenciada dos jogos anteriores, em parte devido aos avanços tecnológicos, mas também pelo conhecimento e experiência adquirida pela equipa responsável pelo jogo.

Resident Evil é para estômagos fortes

Tudo começa quando um corpo, vítima de uma doença desconhecida, é descoberto num hotel abandonado. A analista do FBI Grace Ashcroft fica a encarregue do caso e a cena do crime é o mesmo hotel onde há oito anos a sua mãe faleceu. Grace prepara-se dessa forma para uma experiência muito mais profunda que aquilo que espera, tendo de enfrentar o seu próprio passado e receios.

Este caso vem-se a revelar como uma das chaves para o que originou o surto em Raccoon City, o desastre biológico que abalou o mundo. Será que este réquiem irá enterrar de vez todas as memórias abomináveis, de uma vez por todas?

Requiem, irá marcar o regresso do clássico horror de sobrevivência que a série nos habitou ao longo dos anos. O jogo, tal como é suposto, irá contar ainda com um sistema de combate, situações que requerem investigação aprofundada, resolução de enigmas e gestão de recursos.

O jogo permite ainda a mudança livre entre perspetiva de primeira e de terceira pessoa para podermos enfrentar os desafios do jogo usando a perspetiva que melhor se adapte ao nosso estilo de jogo.

Todas as pré-encomendas incluirão o traje sombrio "Apocalipse" da Grace como bónus.

Além disso, "Road to Requiem" revelou uma quantidade assustadora de novos anúncios de Resident Evil que certamente irão pregar muitos sustos a muitos jogadores.

Atenção que haverá lugar a uma edição especial do comando da Nintendo Switch 2 Pro que será lançado com Resident Evil Requiem, apresentando um design inspirado no jogo e estilizada em preto metálico, estando disponível pela Nintendo no dia do lançamento.

Para comemorar a entrada da Capcom na Epic Games Store, os jogadores que comprarem Resident Evil Requiem através da Epic Games Store receberão itens especiais de colaboração com o tema Resident Evil no Fortnite, como a skin Grace!

Os itens de colaboração do Fortnite serão distribuídos após o lançamento de Resident Evil Requiem. Em breve teremos mais detalhes para partilhar.