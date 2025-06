Stronghold Crusader: Definitive Edition prestes a montar cerco

Stronghold Crusader é um dos jogos mais emblemáticos e icónicos no que respeita a títulos de estratégia tendo sido em alguns aspetos, um percursor de muitos e bons jogos que se seguiram. Agora, vários anos após o seu lançamento original, está de regresso com Stronghold Crusader: Definitive Edition.

Após 150.000 downloads da demo, três vezes mais do que Stronghold: Definitive Edition alcançou em 2023, a Firefly Studios ouviu a comunidade e os milhares de feedbacks de jogadores de todo o mundo. Com lançamento previsto para 15 de julho, todos esses feedbacks foram compreendidos e compilados, de forma a serem incluídos no regresso deste magnifico jogo de estratégia.

A Firefly ouviu a comunidade e deixou bem patente a vontade de as incluir na versão final, como podem ver no seguinte diário de desenvolvimento "Feature Spotlight":

“As demos são vitais para o sucesso dos nossos jogos”, referiu Nick Tannahill, chefe do Firefly Studio. “Recebemos muitos feedbacks fantásticos desde a nossa revelação em janeiro e a primeira demonstração pública, com tempo suficiente para implementar muitos desses pedidos antes do lançamento. Mantemos nossa visão criativa e nossos objetivos para o jogo, ao mesmo tempo em que envolvemos a comunidade e damos a ela um certo grau de autoria. É uma situação vantajosa para todos.”

Jogado ativamente pela comunidade Stronghold desde seu lançamento original em 2002, alguns dos jogadores mais experientes e conhecedores de Crusader deram feedback sobre a próxima Edição Definitiva de Firefly. Essas sugestões e criticas foram ouvidas pela equipa.

“Todos os recursos do Crusader Extreme serão incluídos no Crusader: Definitive Edition, incluindo o limite épico de 10.000 unidades.”

Entre os outras sugestões solicitadas pelos jogadores desde janeiro, onde se inclui o aumento do número total de tropas para 10.000 soldados por partida, encontra-se a inclusão de edifícios islâmicos e trabalhadores relacionados para os Lordes Árabes e Beduínos, além de diversas correções de bugs importantes. Estas últimas abordam exploits e problemas específicos descobertos pelos jogadores mais dedicados ao longo de mais de 20 anos de experiência.

De mapas com tamanhos até quatro vezes maiores que os disponíveis no jogo original, passando por opções personalizadas para o modo Skirmish e tabelas de classificação online, a Firefly esforçou-se para chegar a todos os cantos e satisfazer as necessidades dos fãs do jogo original. Segundo os responsáveis pelo jogo, esta edição definitiva deve incluir absolutamente tudo o que os jogadores desejam ter em Crusader, e será nesse sentido que a equipa vai trabalhar para a versão final do jogo.

Stronghold Crusader: Definitive Edition será lançado a 15 de julho para PC.