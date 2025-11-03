AT alerta para e-mails e SMS fraudulentos enviados em seu nome

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está a alertar os contribuintes para a circulação de e-mails e mensagens SMS falsas, enviadas por pessoas que se fazem passar pela instituição.

Estas comunicações fraudulentas incluem links maliciosos e têm como objetivo obter dados pessoais ou bancários, num esquema conhecido como phishing.

Recomendações de segurança da AT

Para proteger os cidadãos, a AT relembra que:

Apenas envia e-mails de endereços terminados em @at.gov.pt;

Nunca envia e-mails ou SMS com links para inserir, alterar ou confirmar dados pessoais ou fiscais;

Nunca solicita pagamentos através de links enviados por e-mail ou SMS.

Todas as comunicações e operações digitais com a AT devem ser realizadas exclusivamente através do Portal das Finanças.

Ao aceder, confirme sempre que o endereço começa por https://, garantindo uma ligação segura. Após autenticação, os contribuintes podem consultar os seus dados pessoais e fiscais, incluindo declarações, documentos de pagamento e processos.

Como consultar comunicações oficiais da AT

As comunicações enviadas centralmente pela AT estão disponíveis no Portal das Finanças, onde os contribuintes podem aceder com segurança a todas as mensagens.

Para as consultar, basta iniciar sessão, autenticar-se e, no menu lateral, selecionar a opção “Comunicações".

A AT apenas envia comunicações informativas para os contribuintes que ativaram o envio de e-mails e SMS e que têm os seus contactos (e-mail e telemóvel) confirmados no Portal das Finanças.