IA na saúde: unicórnio Sword Health vai investir 250 milhões de euros em Portugal

A Sword Health, uma portuguesa startup avaliada em mais de mil milhões de dólares, anunciou, esta segunda-feira, que vai investir 250 milhões de euros até 2028, em Portugal, para criar um hub mundial de Inteligência Artificial (IA) em saúde. Além disso, informou que irá duplicar o número de engenheiros para 700.

Conforme anunciou, numa nota, a Sword Health "é atualmente o principal exportador europeu de [IA] em Saúde, sendo o objetivo deste investimento impulsionar a criação de um hub mundial de inovação para o uso de [IA] na área da saúde, em Portugal".

A mesma nota, citada pela SIC Notícias, dá conta de que "o investimento da Sword Health incide em três pilares estratégicos":

Recursos humanos qualificados;

Infraestrutura tecnológica;

Investigação & desenvolvimento (I&D), com foco no treino de modelos de IA.

Assim sendo, o investimento "de 250 milhões de euros em Portugal, até 2028, reflete a nossa crença de que o país tem todas as condições para se tornar um líder mundial na área da [IA]".

Além disso, reforça a visão da Sword Health "para um Portugal mais inovador, capaz de elevar o seu talento e criar soluções globais e líderes mundiais".

Esse é o exemplo que a Sword quer dar no ecossistema nacional.

Disse Virgílio Bento, diretor-executivo e fundador da Sword Health, citado num comunicado.

Reforço da estrutura da Sword Health em Portugal é crucial

Atualmente, a empresa conta com "mais de 600.000 pacientes tratados em três continentes e nove milhões de sessões de IA realizadas", prevendo "quadruplicar o seu volume de negócios até 2027".

O crescimento operacional "apenas será possível através do reforço da sua estrutura em Portugal", segundo o unicórnio.

"Líder global em AI Health, com a maior equipa de engenheiros dedicados à [IA] na área da saúde", o investimento anual da Sword em recursos humanos, até 2028, "aumentará de 30 para 60 milhões de euros, acompanhando o crescimento da equipa a operar em Portugal, que passará de cerca de 500 para mais de 930 pessoas".

A empresa referiu ainda que prevê "o financiamento e integração de recém-licenciados e investigadores, através da atribuição de mais de 60 bolsas de doutoramento e mestrado até 2028, reforçando a ligação da Sword ao meio académico e à investigação".

O unicórnio português vai investir "em infraestrutura avançada de computação em [IA] para a criação e treino de foundational models: 10 milhões de euros já a partir de 2026, prevendo-se que o valor anual chegue aos 27 milhões de euros em 2028".

Paralelamente, conforme disse, "continuará a apostar no desenvolvimento da infraestrutura que suporta as suas soluções, bem como na expansão das operações em Portugal e na Europa".

No sentido de "reforçar a capacidade de inovação científica e tecnológica, potencializando colaborações com universidades e centros de investigação portugueses", o investimento em I&D vai duplicar nos próximos três anos.