Death Stranding 2: On the Beach a caminho do PC

Já está mesmo quase a chegada de Death Stranding 2: On the Beach ao PC. Venham saber quando e mais alguns pormenores.

Um dos grandes sucessos da Playstation 5, encontra-se mesmo quase a chegar aos PCs de todo o Mundo. Death Stranding 2: On the Beach é um jogo (sequela de um outro grande hit) que deixou marcas nas consolas da Sony e que certamente também o irá fazer nos PCs.

A data de lançamento já é conhecida, e segundo a Sony, Death Stranding 2: On the Beach será lançado no próximo dia 19 de março e sendo que já pode ser reservado na Steam. As equipas da Nixxes Software e da Kojima Productions partilharam também os requisitos técnicos e as principais características que acompanham esta edição.

Após a sua estreia na PlayStation 5, onde o jogo se destacou pela sua componente visual e pelas suas paisagens foto realistas detalhadas, a adaptação para PC foi desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma experiência otimizada e de elevada qualidade gráfica numa vasta gama de configurações de hardware.

Opções avançadas de melhoria de desempenho

A edição para PC será compatível com NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 e Intel XeSS 2, incluindo opções de escalonamento e geração de fotogramas para todas as tecnologias disponíveis.

Pela primeira vez no PC, o jogo irá integrar o PICO como opção de escalonamento. Este compositor de imagens progressivas, desenvolvido pela Guerrilla Games para o motor DECIMA, utiliza a mesma tecnologia implementada na versão da PlayStation 5. O PICO poderá ser utilizado com placas gráficas compatíveis e combinado com diferentes opções de geração de fotogramas.

Todas as tecnologias de escalonamento poderão ser utilizadas em conjunto com resolução dinâmica ou configurações de qualidade preferida, incluindo ainda opções de anti-aliasing nativo para máxima fidelidade visual.

Compatibilidade com formato ultrapanorâmico

A versão para PC permitirá desfrutar de rácios de aspeto ultrapanorâmicos. Todas as cenas cinemáticas foram adaptadas para serem visualizadas em formato 21:9, proporcionando uma experiência cinematográfica, enquanto a jogabilidade poderá estender-se até 32:9.

Os jogadores com monitores 16:9 de alta resolução poderão também ativar rácios ultrapanorâmicos nas definições de ecrã, de forma a ampliar o campo de visão. Além disso, foi confirmado que a versão da PlayStation 5 receberá simultaneamente uma atualização que acrescentará suporte para 21:9.

Conteúdo adicional inspirado na PlayStation

Os itens anteriormente anunciados - "Fato de Portador: Vinculação" e "Emblema: Vinculação" - inspirados no logótipo da PlayStation, serão disponibilizados aos jogadores da PlayStation®5 através de uma atualização, coincidindo com o lançamento no PC.

Por sua vez, os jogadores de PC poderão desbloquear estes itens como recompensa adicional ao associarem a sua conta à PlayStation.

Death Stranding 2: On the Beach decorre 11 meses após os acontecimentos do jogo anterior. Sam Bridges, que agora vive uma vida pacata com o seu bebé Lou, encontra-se no México para cumprir uma missão solicitada por Fragile.

No México, Sam envolve-se num incidente que acaba por levá-lo até à Austrália. Aí, terá de enfrentar a hercúlea tarefa de atravessar o continente para, mais uma vez, reconectar uma sociedade fragmentada.

Nesta nova entrega, a Kojima Productions tirou o máximo partido do potencial da PlayStation 5 para oferecer gráficos impressionantes, que se destacam na imensidão dos cenários e no detalhe de cada personagem. Os jogadores poderão usufruir de maior liberdade e de mais opções estratégicas e de tomada de decisão, aproveitando, entre outros elementos, o novo ciclo de dia e noite em seu benefício.

Além disso, o jogo conta com o Serviço de Conexão Social, um sistema que regressa nesta edição para promover a ligação assíncrona entre jogadores de todo o mundo através de mensagens, doação de recursos ou gestão de cargas perdidas. Desta forma, as ações de cada jogador podem influenciar a forma como outros interagem com o mundo do jogo e vice-versa.

O jogo está disponível em duas versões: a Standard (79,99 €) e a Digital Deluxe (89,99 €), que estão disponíveis para reserva na Steam, com lançamento marcado para 19 de março