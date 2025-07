Sucker Punch revela mais da jogabilidade de Ghost of Yōtei

Um dos títulos Playstation em maior destaque nesta segunda metade do ano, Ghost of Yōtei, acaba de receber novidades da parte dos seus estúdios responsáveis: Sucker Punch. Foram revelados mais de 20 minutos de jogabilidade deste jogo de ação oriental.

Tal como aqui indicámos, Gjost of Yôtei é um dos jogos em maior destaque do universo Playstation para 2025.

O seu lançamento aproxima-se a passadas largas, e o jogo parece já estar em muito boas condições. Pelo menos, ao avaliar as próximas imagens disponibilizadas pela Sucker Punch no ultimo State of Play, e que revelam mais de 20 minutos da jogabilidade.

Durante o State of Play, foram mostradas novas mecânicas e modos de jogo, incluindo uma funcionalidade de flashbacks narrativos que podem ser ativados a qualquer momento, permitindo ao jogador aprofundar a ligação com o passado da protagonista. O jogo oferece ainda liberdade total de progressão e exploração, para que cada pessoa possa descobrir esta história ao seu próprio ritmo.

Houve também novidades sobre o sistema de combate, fortemente inspirado no cinema clássico japonês, com referências visuais e narrativas a realizadores como Takashi Miike e Shinichiro Watanabe. Atsu não é uma samurai nem uma ronin tradicional: é uma sobrevivente que usará todas as armas ao seu dispor em combates fluidos e estratégicos, obrigando o jogador a adaptar-se a cada inimigo. O jogo permite optar por confrontos corpo a corpo, furtividade ou ataques à distância, ajustando-se a diferentes estilos de jogo.

Foi ainda confirmado que, durante a noite, nos acampamentos, será possível cozinhar, negociar e tocar shamisen, elementos que enriquecem a ambientação e preparam o jogador para as missões do dia seguinte. Tudo isto com banda sonora original de Toma Otowa, que combina sonoridades orientais e ocidentais para dar vida à ilha de Ezo.

Ghost of Yōtei incluirá um modo fotografia completo, para captar os momentos mais intensos da aventura e a beleza artística do mundo do jogo. Estará também disponível com vozes em japonês e sincronização labial ajustada, bem como legendas e efeitos visuais que homenageiam o legado do cinema nipónico. Tal como em Ghost of Tsushima, regressa o aclamado modo Kurosawa, uma experiência visual a preto e branco que presta tributo ao lendário realizador e reforça o dramatismo e a estética de cada cena.

Ghost of Yōtei, o próximo jogo de ação oriental da Sucker Punch, que decorre num mundo aberto à exploração repleto de misticismo, chega em exclusivo à Playstation 5 no dia 2 de outubro.