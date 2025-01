New Game: 2025 está a chegar

2025 já chegou (Game Over de 2024) e, tal como 2024 revelou uma série fantástica de lançamentos de jogos bons e com valor acrescentado, o mesmo é esperado deste novo ano. Venham conferir conosco alguns desses jogos mais antecipados de 2025.

O futuro dos videojogos em 2025 está assegurado a avaliar pela quantidade mas, acima de tudo, pela (aparente) qualidade dos jogos previstos para o próximo ano.

São muitos os jogos que têm o potencial para mexer com o mercado e, apesar de não conseguirmos escrever sobre todos, deixamos-vos alguns de seguida.

Gostaríamos também de conhecer a vossa opinião e saber qual (ou quais) os jogos que mais esperam em 2025. E se, na vossa opinião, qual (ou quais) facilmente entrariam na lista abaixo.

Grand Theft Auto 6 - Rockstar Games

Grand Theft Auto 6 poderá perfeitamente a ser o maior lançamento de 2025, tenso em conta os rumores que indicam que o orçamento do jogo ultrapassa um bilião de dólares. Ao longo dos lançamentos anteriores da série, a Rockstar habituou-nos (e bem) a jogos de tremenda qualidade e, goste-se (aceite-se) ou não, não se pode negar que o jogo é um fantástico pedaço de programação.

Grand Theft Auto 6 regressa a Vice City, mas não só. Neste próximo capitulo da série, os jogadores vão conhecer o Estado de Leonida, onde fica Vice City.

GTA VI usará uma versão melhorada do motor Rage Engine para dar vida ao jogo o que proporciona uma qualidade de gráficos e de jogabilidade sem par, com um sistema de fisica mais avançado da série até agora.

O seu lançamento será certamente um momento único de 2025. Esperemos que, por todas as boas razões!

Data de lançamento prevista: Outono de 2025 (pode ainda sofrer adiamento para 2026)

Civilization VII - Firaxis Games

É um dos nomes grandes dos jogos de estratégia e videojogos no geral. Desde a longínqua década de 90 na qual foi lançado o primeiro jogo da série, que Civilization tem sido uma presença constante nos PCs (primeiro) e consolas (depois).

Em 2025, já está prometida a chegada de Civilization 7 que promete vida nova a este RTS (Real Time Strategy) que tantos milhares de jogadores prendeu por milhões de horas de jogo.

Em Civilization VII, as decisões estratégicas do jogador moldam a linhagem cultural única do seu império em constante evolução. O jogador irá governar como um dos muitos líderes lendários de toda a história e conduzir o curso da história, seja fiel ao que realmente aconteceu, ou reescrevendo a própria História.

Poderá construir cidades e maravilhas arquitetônicas e expandir o seu território, melhorando a sua civilização com inovações tecnológicas e conquistas ou então cooperando com civilizações rivais enquanto explora os confins do mundo desconhecido, ao longo de várias Eras da História da Humanidade. Enquanto isso vai construindo um legado que vai perdurar ao longo das gerações futuras.

Data de lançamento prevista: 11 de fevereiro de 2025

Ghost of Yotei - Sucker Punch Productions

A história de Ghost of Yotei, sucessor espiritual de Ghost Of Tsushima, centra-se na viagem em 1603 (320 anos após os eventos de Ghost of Tsushuma), de Atsu que parte numa jornada pelas terras em redor do Monte Yotei, uma área repleta de pastagens extensas, tundras geladas e perigos inesperados.

Tal como Ghost of Tsushima, ghost of Yotei apresenta um mundo aberto à exploração um ambiente oriental clássico, tal como a Sucker Punch consegue reproduzir na perfeição. O jogo vai apresenta alguns elementos da história japonesa da ilha de Yotei e terá uma nova protagonista feminina, que se intitula de "The Ghost" ("Fantasma").

O jogador será capaz de controlar alguns animais (lobos, por exemplo) e empunhar armas duplas, bem como armas de fogo. Também terá áreas mais variadas, uma maior capacidade de exploração dos cenários e um design mais variado e rico.

A equipa de desenvolvimento adiantou ainda que os jogadores irão ter um controle mais refinado sobre a narrativa e as escolhas de Atsu, em comparação com Ghost of Tsushima.

Data de lançamento prevista: 2025

Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo

Trata-se do quarto capitulo da série Metroid Prime. Metroid Prime 4: Beyond é um jogo de ação-aventura com uma perspetiva na primeira pessoa, que se encontra a ser desenvolvido pela Retro Studios e será publicado pela Nintendo para o Nintendo Switch.

Será um dos grandes lançamentos, senão o maior, para a Nintendo Switch.

Pistas e rumores dados ao longo do tempo, podem sugerir que o jogo possa decorrer num único planeta e apresentar mecânicas novas que incluam um sistema dinâmico de condições atmosféricas. Pouco se sabendo da história de Metroid Prime 4, esta pode passar pela exploração do passado de Sylux, o caçador de recompensas anti-Federação Galáctica de Metroid Prime Hunters.

Data de lançamento prevista: Primavera de 2025

Monster Hunter Wilds - CAPCOM

Monster Hunter Wilds é o próximo jogo da longa série Monster Hunter, da Capcom. Os jogadores vão poder experimentar a derradeira experiência de caça de monstros, com este jogo de ação da Capcom.

Os jogadores vão encontrar no jogo, ambientes dinâmicos (como por exemplo, um sistema de condções atmosféricas em constante mudança) e em constante mudança nos quais se vai desenrolar uma história de monstros e humanos num mundo que apresenta duas faces: uma em que as terras são duras e implacáveis e nas quais os monstros lutam por recursos escassos, e a outra na qual que as terras se encontram vibrantes e repletas de vida e atividade.

O jogador é, tal como nos jogos anteriores, um caçador profissional de monstros, tendo a responsabilidade de proteger o equilíbrio do ecossistema. Para tak, vai ter de usar os recursos que adquirindo nas caçadas, e com os quais pode criar armas e armaduras cada vez mais poderosas.

O jogo, em desenvolvimento com recurso ao RE Engine apresenta várias melhorias, incluindo novas armas, equipamentos, monstros, companheiros e outros elementos RPG.

Data de lançamento prevista: Primavera de 2025

Doom: The Dark Ages - ID Software

Doom: The Dark Ages é uma prequela dos titulos anteriores, ou seja, a ação decorre antes dos eventos de DOOM: Eternal e de Doom (2016) da ID Software's.

Neste próximo capitulo da série com a ID Software novamente ao leme, o Doomslayer encontra-se novamente em território medieval e com doses maciças de adrenalina e excitação. O jogo tenta contar a história e as origens de Doom Slayer, apresentando novas armas, variedade de inimigos e monstros, bem como novas áreas À espera de serem exploradas num mundo semiaberto.

Data de lançamento prevista: 2025

Kingdom Come: Deliverance 2 - Warhorse Studios

Os apaixonados por história medieval e jogos com a temática, terão motivos para sorrir em 2025, com o lançamento de Kingdom Come: Deliverance 2.

O jogo é um RPG de ação emocionante, que decorre num mundo aberto à exploração, extremamente rico e repleto de vida. A história decorre na Europa Medieval do século XV e convida os jogadores a viver a aventura pelos olhos do jovem Henrique — ao embarcar numa jornada de proporções épicas.

Data de lançamento prevista: 4 de Fevereiro 2025

Metal Gear Solid: Snake Eater - Konami

Em desenvolvimento pela Konami, este jogo é um remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004) e promete ser uma reconstrução completa, mas fiel, ao jogo original, incluindo a implementação da dobragem original com David Hayter.

Este remake de um dos melhores Metal Gear Solid (da época dourada da Playstation 2) está a ser desenvolvido usando o Unreal Engine 5. Segundo o diretor, este é o jogo mais fácil de refazer dos três primeiros, muito por causa dos ângulos de câmera e do design dos níveis.

Snake viaja até à União Soviética onde o esperam um conjunto de missões que passam por assassinatos, sabotagem ou resgate de um cientista russo. Todas as capacidades furtivas de infiltração de Snake irão ser colocadas à prova neste fantástico jogo de ação stealth. Uma vez que a ação decorre principalmente em ambiente de floresta, o papel da camuflagem é de extrema importância em Snake Eater.

Data de lançamento prevista: 2025

The Witcher 4 - CD Projekt Red

A CD Projekt Red (The Witcher e Cyberpunk) é o estúdio que se encontra ao leme do desenvolvimento de The Witcher 4, o seguidor de um dos melhores RPGs dos últimos anos.

The Witcher 4 é um RPG singleplayer que decorre num mundo aberto de fantasia. No início desta nova saga, os jogadores assumem o papel de Ciri e embarcam numa demanda num mundo brutal e sombrio repleto de monstros e inimigos.

O jogo está a ser desenvolvido com recurso ao Unreal Engine 5, e a promessa é que seja o jogo Witcher mais envolvente e ambicioso até hoje.

Data de lançamento prevista: 2025 (pode ainda sofrer adiamento para 2026)

Intergalactic: The Heretic Prophet - Naughty Dog

Intergalactic: The Heretic Prophet é o próximo jogo dos Naughty Dog (responsáveis por The Last of Us), e é dirigido por Neil Druckmann.

No jogo, o personagem principal é Jordan A. Mun, um duro caçador de recompensas que acaba encalhado no planeta de Sempiria, um planeta distante cuja comunicação com o universo exterior ficou silenciada há centenas de anos.

Mas pior! Todos e quaisquer aventureiros que se tenham dirigido ao planeta, na esperança de desvendar o seu passado misterioso, nunca mais foram vistos.

Jordan terá que usar todas as suas habilidades e engenho se quiser ser a primeira pessoa em mais de 600 anos a deixar sua órbita.

Data de lançamento prevista: será em 2025

Assassin's Creed Shadows - Ubisoft

Este novo Assassin's creed, permite aos jogadores participarem numa aventura épica de ação ambientada no antigo Japão feudal do século 16, no final do período Sengoku. Shadows concentra-se na luta milenar da Irmandade dos Assassinos, que luta pela paz pela liberdade, e pela Ordem dos Templários, que deseja a paz através do controle.

O jogador vai-se tornar num assassino Shinobi letal ou num poderoso Samurai africano enquanto explora um belo mundo aberto à exploração numa época de caos.

Rumores apontam na direção do jogo apresentar multiplayer cooperativo e contará com sum sistema de condições climatéricas dinâmicas que influenciará o próprio mundo onde o jogo decorre, como por exemplo, rios congelados no Inverno ou folhas caídas no Outono. A ação decorre em muitos locais diferentes (Kyoto, Kobe, Osaka e província de Iga por exemplo) e será o primeiro Assassin's Creed exclusivo para a geração atual, não sendo crossgen.

Data de lançamento prevista: Inicio de 2025

Elden Ring: Nightreign - FromSoftware

Elden Ring Nightreign é uma aventura independente dentro do universo Elden Ring, criada para oferecer aos jogadores uma nova experiência de jogo ao reinventar o design principal do jogo.

Os jogadores irão unir esforços com outros jogadores (parties de 3) ou, se preferirem, jogar sozinhos em offline, online ou PvP. Segundo o que se sabe, a expansão terá uma dinâmica semelhante a jogos "bat tle royale" como Fortnite, apresentando uma área de jogo que diminui e é reiniciada após os jogadores derrotarem o chefe menor no final de cada dia de jogo (o mapa encolhe com a chegada da Maré da Noite).

Elden Ring: Nightreign é diferente de qualquer experiência criada antes pela FromSoftware. Neste RPG de ação condensado, os jogadores nunca experimentarão a mesma jornada duas vezes, pois os inimigos, recompensas e o próprio Limveld estão sempre a mudar e a evoluir em cada sessão no reino do Nightlord.

Ao derrotarem inimigos maiores e partirem à aventura nas partes mais perigosas do mapa irão descobrir armas mais poderosas e maiores recompensas de Runa. Vão encontrar Sites of Grace para dar a cada herói a possibilidade de subir de nível e ganhar um poder crucial. Com cada aventura baseada numa sessão e com a semelhança de jogar numa masmorra ao ar livre, cada jornada oferece uma oportunidade de aumentar os bónus de estatísticas. Corridas bem-sucedidas contra a noite deixam os jogadores cada vez mais perto de derrotar o reino do Nightlord e desvendar a história de cada herói neste mundo paralelo.

Data de lançamento prevista: Verão de 2025

Pokemon Legends ZA - Game Freak

Pokemon Legends ZA convida os jogadores à descoberta duma nova aventura na Lumiose City, onde um plano de desenvolvimento urbano transformará esta cidade num local onde as pessoas e os Pokémon coexistem em harmonia.

Data de lançamento prevista: 2025

Subnautica 2 - Unknown Worlds Entertainment

Subnautica 2 é a sequela do jogo lançado em 2014 que levava os jogadores numa exótica aventura pelos misteriosos mares de um planeta desconhecido.

Esta segundo episódio da série é localizado num novo planeta, com novos oceanos e respetiva vida marinha a explorar e, pela primeira vez na série, suporta jogabilidade cooperativa com um total de até quatro jogadores.

Uma das noticias que tem veiculado pela internet acerca de Subnautica 2 é que, além dum novo veiculo e novas criaturas e biomas para explorar, poderá existir ainda a capacidade de modificar o ADN do personagem (misturando com ADN alienigena) com o objetivo deste adquirir novas habilidades.

Data de lançamento prevista: 2025