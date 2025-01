E Porque Hoje é Sexta, a primeira de 2025, tem um sabor especial. Este é um ano que promete muito. Promete acabar com as guerras, acabar com as tormentas, desvendar os mistérios dos extraterrestres, descobrir os segredos da Atlântida, além de outros enigmas que vão ser desvendados. Tudo depois de Trump tomar posse. Uma espécie de presidente do Planeta. Portanto, o preço da eletricidade vai baixar, o petróleo vai baixar, vai ser uma coisa nunca vista.

ANEDOTAS COM HUMOR

Dois alentejanos encontram-se na rua.

— Atão compadre, que cara é essa?

— Ah Zé, tou aqui que na sei! Hoje faço cinquenta anos de casado!...

— Eh Maneli, parabéns, e atão o que vais dar a tua Maria?

— Olha quando fizemos vinte e cinco anos levei-a a Lisboa...

— Grande ideia...

— Agora na sei se a vá buscari.

Miquelina conduzia rua abaixo suando porque tinha uma reunião importante e não conseguia encontrar um lugar para estacionar. Olhando para o céu disse:

- Meu Deus, tem pena de mim. Se me arranjares um lugar para estacionar passarei a ir à missa todos os Domingos até ao fim dos meus dias e não farei mais sexo nem beberei álcool.

Como que por milagre, aparece um lugar para estacionar. Ela olha então para o céu e diz:

- Esquece o que eu disse! Já encontrei um!

Um galo descobre a infidelidade da galinha e fica furioso!

Começa a partir o galinheiro todo, incluindo os ovos!

Só que lá no meio havia um 1 ovo de barro...

O galo completamente fora de si grita para a galinha:

- Aaaahhhh minha grande p...! Nem o galo de Barcelos te escapou!

Estava um alentejano sozinho num autocarro e além dele só o motorista. Chovia muito e o infeliz estava mesmo sentado por baixo de um buraco.

O motorista para num sinal vermelho e, ao olhar para o espelho, vê aquilo e pergunta:

— Mas porque é que não troca de lugar?

— Êu até trocava, mas com queim?

Joãozinho convidava os amigos para a sua festa de aniversário:

- Miguel, quando chegares a minha casa, toca à campainha com a testa;

- Com a testa? Respondeu o amigo espantado.

- Pois, não vens à festa de mãos a abanar, pois não???

Vídeos

Coisas boas gravadas em 2024

Para alguns, 2024 foi de pau no pau!

Aurora boreal pinta o céu da Mongólia de cores incríveis

O ano também começou com dor para estes

Homem é salvo por populares depois de 3 paragens cardíacas

Estes começaram bem o ano também

Fica para a história: Carlos Sainz, o pai do piloto de F1, conduz um F1

Vrutal: Taycan Turbo GT vs Ferrari SF90 vs Yamaha R1M

Raptado ao vivo...

Se os idiotas pagassem impostos, este estava f...

Touro leva o dono bêbado para casa à cabeçada

Por pouco não houve um acidente aéreo... no solo!

