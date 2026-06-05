E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta está de novo nas bancas. Na capa, os olhos de ver; no interior, muitas novidades do mundo. Bom fim de semana.
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v958 [23MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
No escritório, uma funcionária muita feia dirige-se à sala do diretor geral. Diz ela:
- Todas as outras mulheres do escritório estão a processar o senhor por assédio sexual… Como eu sou a única que você não assediou, vou-o processar por discriminação!
Um alentejano foi ao médico e este, depois de o ter auscultado e apalpado,disse:
- O senhor, agora, vai para aquela salinha ao lado, despe-se e põe-se em cima da marquesa. Eu vou ter consigo dentro de cinco minutos.
Quando o médico entrou na salinha, deparou com o homem todo nu, mas de pé! Pergunta o médico:
- Então, o senhor ainda está de pé?!
Diz o alentejano:
- Antão, o senhori dotôri nã vêi que a magana da marquesa inda nã chegou…
No metro em hora de ponta diz uma senhora a um cavalheiro:
- Ouça lá, importa-se de afastar do meu rabo essa coisa volumosa? É que já chateia…
Explica o homem:
- Isto não é o que está a pensar. É o meu ordenado em notas, que está enrolado no meu bolso.
E diz a mulher:
- Então o senhor deve ser um empregado exemplar…
Intrigado pergunta o homem:
- Porquê?
E responde a mulher:
- Porque desde que estou aqui, já senti três aumentos salariais!!!
Um chinês entra num bar em NY e quando vê o Steven Spielberg pensa:
- Olha o Spielberg! Gostava de o conhecer...
No entanto, quando o conhecido realizador de cinema passa por ele, espeta-lhe um valente murro na tromba... Sem mais nem menos!
- Hei?! Mas que merda é essa? - Pergunta o chinês.
- Vocês japoneses mataram o meu avô quando bombardearam PearlHarbour...
- Responde o Spielberg.
- Mas eu nem sequer sou japonês. Sou chinês!
- Chineses, tailandeses, japoneses...para mim é tudo a mesma merda!
O Spielberg já se ia embora quando o chinês se chega ao pé dele e dá-lhe com uma cadeira nas costas.
- Ei! Que merda é essa? - Pergunta o Spielberg.
- Estúpido americano! Tu mataste a minha avó quando afundaste o Titanic!
– Mas eu não afundei o Titanic. Foi um iceberg!
- Iceberg, Carlsberg, Spielberg... para mim é tudo a mesma merda!
Vídeos
Reação do motorista de Uber ao descobrir que seu passageiro é um jogador da Seleção
La reacción de un conductor de Uber al descubrir que su pasajero es un jugador que va a representar a su país en el Mundial 😭 pic.twitter.com/PmHlCqH8J8
— ceciarmy (@ceciarmy) June 4, 2026
Passageiro alucinado é imobilizado no avião por jogador de MMA
🚨🇺🇸 Frontier Airlines Chaos: A male passenger on Flight 3345 from San Juan, Puerto Rico to Chicago O’Hare allegedly assaulted a flight attendant and tried to open an emergency exit door mid-flight at cruising altitude.
Fellow passenger Josh Longood, a 37-year-old former pro MMA… pic.twitter.com/L7Oe5w7I3d
— Steven J. Latham (@StevenJLatham1) June 2, 2026
TAP vai levar a nossa seleção ao Mundial
Uns conseguem, outros falham mesmo
Nunca acabem com estes idiotas
Cristiano Ronaldo aproveitou o tempo livre para se divertir em família
“The future is in good hands” Georgina says, as she shares this video of Ronaldo teaching their second son, Mateo, some football tricks on instagram. 😍😍🐐 pic.twitter.com/JiOpOcE2ya
— Georgina Rodriguez & Cristiano (@GeorginaRonald0) June 2, 2026
Embraer E2 realizou um voo rasante sobre a cidade e mostra as cores da seleção brasileira
📹 #Vídeo ✈️ Avião da Azul faz rasante em praias do RJ em parceria com CBF
➡️ A Azul Linhas Aéreas fez uma ativação de marketing com um avião Embraer E2 em baixa altitude personalizado com a bandeira do Brasil na orla de 6 praias da Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ) no sábado… pic.twitter.com/mUZF9gfsEH
— Poder360 (@Poder360) May 31, 2026
Urso persegue várias pessoas em Fukushima
No Equador, o carrinho de assistência médica ATROPELOU UM JOGADOR em pleno jogo
😅🇪🇨 En Ecuador el carrito de asistencia médica ATROPELLÓ A UN JUGADOR en pleno partido. pic.twitter.com/Rz4N1lwI8Q
— Sudanalytics (@sudanalytics_) May 31, 2026
Touro soltou-se durante a Feira de Maio na Azambuja e provocou três feridos
Um touro soltou-se durante a Feira de Maio na Azambuja e provocou pelo menos três feridos. pic.twitter.com/4HbWdOsh0t
— Mundo Vivo (@mundo__vivo) May 31, 2026
Dasss se não fosse gravado, ninguém acreditaria
Momentos de pânico numa montanha-russa no Texas
Terrifying day at Pleasure Pier in Galveston! About 5:20 p.m. the Iron Shark roller coaster stopped, leaving students suspended in air. 🎢 Took hours, but thankfully everyone has been rescued. @abc13houston’s SkyEye13 captured it all. https://t.co/GRRHFCX1Vz pic.twitter.com/tZLih7dryP
— Erica Simon (@EricaOnABC13) May 29, 2026
Imagens que viralizaram esta semana
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