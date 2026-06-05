E Porque Hoje é Sexta

Um chinês entra num bar em NY e quando vê o Steven Spielberg pensa:

- Olha o Spielberg! Gostava de o conhecer...

No entanto, quando o conhecido realizador de cinema passa por ele, espeta-lhe um valente murro na tromba... Sem mais nem menos!

- Hei?! Mas que merda é essa? - Pergunta o chinês.

- Vocês japoneses mataram o meu avô quando bombardearam PearlHarbour...

- Responde o Spielberg.

- Mas eu nem sequer sou japonês. Sou chinês!

- Chineses, tailandeses, japoneses...para mim é tudo a mesma merda!

O Spielberg já se ia embora quando o chinês se chega ao pé dele e dá-lhe com uma cadeira nas costas.

- Ei! Que merda é essa? - Pergunta o Spielberg.

- Estúpido americano! Tu mataste a minha avó quando afundaste o Titanic!

– Mas eu não afundei o Titanic. Foi um iceberg!

- Iceberg, Carlsberg, Spielberg... para mim é tudo a mesma merda!