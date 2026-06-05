LEGO lança o maior set de sempre com mais de 12 mil peças

A LEGO revelou aquele que é, sem sombra de dúvidas, o set mais ambicioso da sua história. A Sagrada Família, de Barcelona, chega em forma de blocos para aumentar a coleção dos entusiastas.

Uma homenagem a Gaudí com 12.060 peças

A LEGO anunciou oficialmente o Architecture Sagrada Família, tornando-o no maior set já lançado pela marca em número de peças.

Com 12.060 elementos, ultrapassa o anterior recordista, o Mapa-Múndi, e chega num momento particularmente simbólico: 2026 marca o centenário da morte do arquiteto Antoni Gaudí, responsável pelo projeto da icónica basílica de Barcelona.

O modelo, com 62 cm de altura, 47 cm de largura e 39 cm de profundidade, foi concebido para adultos e faz parte da linha Architecture, dedicada à recriação de monumentos icónicos de todo o mundo.

Construção que imita a história real

Um dos aspetos mais interessantes deste set é que a sequência de montagem replica a ordem cronológica de construção da basílica real.

Começa-se pela Abside e pela Cripta, avança-se pelas fachadas da Natividade e da Paixão, sobem-se as naves e as torres, e conclui-se com a Sacristia Oriental e a fachada da Glória, tal como aconteceu (e está acontecer) na obra original, iniciada em 1882.

O designer da LEGO Architecture, Rok Žgalin Kobe, afirmou sentir uma "imensa responsabilidade" na criação do set, com o objetivo de honrar a visão de Gaudí com o máximo respeito possível.

Disponibilidade e preço

O set LEGO Architecture Sagrada Família já está disponível para pré-encomenda, mas só chegará às lojas a 1 de novembro de 2026.

Com um preço recomendado de 749,99 euros, na Europa, destina-se a maiores de 18 anos.

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