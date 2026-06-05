MEO, NOS, Vodafone e Accenture multadas em mais de 13 milhões de euros

A Autoridade da Concorrência (AdC) aplicou coimas no valor total de 13,35 milhões de euros à MEO, NOS, Vodafone e à consultora Accenture, na sequência de uma investigação relacionada com o mercado da televisão por subscrição em Portugal.

De acordo com a AdC, os três maiores operadores de telecomunicações do país (MEO, NOS e Vodafone), em articulação com a Accenture, terão adotado uma estratégia concertada para introduzir publicidade de 30 segundos no acesso às gravações automáticas de conteúdos televisivos.

A decisão agora anunciada surge na sequência da nota de ilicitude divulgada em dezembro de 2021, altura em que a AdC acusou as empresas de restringirem a concorrência através da coordenação desta alteração nos seus serviços.

Consumidores ficaram sem alternativas efetivas

Segundo a AdC, a atuação conjunta das empresas teve como consequência a degradação simultânea do serviço de televisão por subscrição.

Na prática, os clientes que não concordassem com a introdução de publicidade nas gravações deixavam de ter alternativas reais no mercado, uma vez que os principais operadores adotaram a mesma solução em simultâneo.

A entidade considera que esta conduta eliminou a pressão concorrencial que normalmente existiria entre operadores, reduzindo a liberdade de escolha dos consumidores e condicionando a possibilidade de mudança para um serviço sem publicidade.

Assim sendo, a aplicação destas coimas representa mais um capítulo na supervisão do setor das telecomunicações em Portugal, um mercado frequentemente analisado pelas autoridades devido ao seu elevado nível de concentração.

A decisão da AdC reforça a importância das regras da concorrência, especialmente em setores essenciais para milhões de utilizadores, onde a diferenciação de serviços e a capacidade de escolha são fatores determinantes para garantir um mercado mais competitivo.