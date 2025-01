Tesla vendeu 9760 carros em Portugal em 2024

As vendas de carros novos em Portugal aumentaram 4,6% entre janeiro e novembro de 2024, com mais de 225.000 veículos colocados em circulação, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP). No segmento dos elétricos, a Tesla manteve-se como a grande vencedora, apesar dos resultados globais não serem os melhores.

Este crescimento, embora ainda abaixo dos níveis pré-pandemia, reflecte uma tendência marcante: mais de metade dos compradores (56,8%) escolheram veículos a energias alternativas. Em declarações ao Primeiro Jornal da SIC, Helder Barata Pedro, Secretário-Geral da ACAP, destacou que a União Europeia tem regulamentos muito específicos para a descarbonização, com metas ambiciosas já para 2030. Para responder a estes desafios, as marcas têm apresentado um maior número de modelos elétricos e híbridos no mercado.

De acordo com os dados partilhados, a Tesla vendeu ao todo 9760 veículos em 2024. A BMW vendeu menos de metade (4176) e na terceira posição a Peugeot com 3436 unidades vendidas. De salientar que só em dezembro foram vendidos 1383 veículos da Tesla.

A chinesa BYD está na 6ª posição no ranking nacional dos carros elétricos mais vendidos. Está à frente de grandes marcas como a Volkswagen, Audi, Citroën e da Renault. No entanto, o que mais se destaca é o seu crescimento de 531,0% face a 2023.

Atualmente 34,5% das novas matrículas correspondem a carros a gasolina e apenas 8,7% a gasóleo, mostrando uma queda significativa na preferência por combustíveis fósseis.