5 dicas para poupar combustível com temperaturas extremas
As temperaturas elevadas que se fazem sentir não fazem propriamente bem a nada. Para quem anda nas estradas, vai valendo o ar condicionado para refrescar. Com o calor há mais desgaste e também alteração em alguns componentes, como é o caso dos pneus. Hoje deixamos 5 dicas para poupar combustível quando estamos perante temperaturas elevadas.
O calor pode aumentar o consumo de combustível por vários motivos, mesmo que não pareça tão óbvio à primeira vista:
- Uso intensivo do ar condicionado
- Alterações na densidade do ar
- Evaporação de combustível
- Maior desgaste de componentes
Dicas para poupar combustível
As dicas que apresentamos não permitirão certamente uma poupança significativa, no entanto, podem ajudar a reduzir o consumo.
- ESTACIONE NA SOMBRA
- Sempre que possível, deixe o carro em locais protegidos do sol. Assim, evita a evaporação do combustível devido ao calor. No caso de veículos elétricos, esta precaução é ainda mais relevante durante o carregamento. A temperatura ideal para abastecer ou carregar situa-se entre os 10 °C e os 30 °C.
- UTILIZE O AR CONDICIONADO COM MODERAÇÃO
- A velocidades inferiores a 80 km/h, opte por abrir os vidros em vez de ligar o ar condicionado. Nos dias mais quentes, não acione o sistema assim que ligar o carro: abra as portas e janelas durante alguns minutos para deixar o ar quente sair e refrescar naturalmente o habitáculo.
- FAÇA MANUTENÇÃO REGULAR
- Garanta que todos os componentes do veículo estão em bom estado. Verifique regularmente a pressão dos pneus, o sistema elétrico, o ar condicionado, o nível de óleo e outros fluidos. Mantenha também os filtros limpos para um desempenho eficiente.
- TIRE PARTIDO DO CRUISE CONTROL
- Se o seu carro estiver equipado com esta função, utilize-a em trajetos longos. Manter uma velocidade constante ajuda a reduzir o consumo de combustível.
- ABASTEÇA NAS HORAS MAIS FRESCAS
- Prefira abastecer de manhã ou à noite, quando a temperatura é mais baixa. Nessas horas, o combustível está mais denso — e como o preço é calculado por litro, acabará por levar ligeiramente mais combustível pelo mesmo valor.
Adotar pequenos cuidados na condução e na manutenção do veículo pode fazer toda a diferença no consumo e na durabilidade. Estacionar à sombra, abastecer nas horas mais frescas, usar o ar condicionado com moderação ajudam a poupar combustível e a proteger o meio ambiente.
temperaturas extremas???
isso. Grandes temperaturas
Ora uma dúvida que tenho…
Com o calor o ar nos pneus não dilatam mais? Devo por um pouco menos ar? Ou não é significativo?
No caso dos eléctricos o uso do ar condicionado pressupõe um power Bank ou o uso dos vidros abertos
Evaporação de combustível ?
Oh raio, temos por aqui alguém que irá aos arames. Loool