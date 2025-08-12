5 dicas para poupar combustível com temperaturas extremas

As temperaturas elevadas que se fazem sentir não fazem propriamente bem a nada. Para quem anda nas estradas, vai valendo o ar condicionado para refrescar. Com o calor há mais desgaste e também alteração em alguns componentes, como é o caso dos pneus. Hoje deixamos 5 dicas para poupar combustível quando estamos perante temperaturas elevadas.

O calor pode aumentar o consumo de combustível por vários motivos, mesmo que não pareça tão óbvio à primeira vista:

Uso intensivo do ar condicionado

Alterações na densidade do ar

Evaporação de combustível

Maior desgaste de componentes

Dicas para poupar combustível

As dicas que apresentamos não permitirão certamente uma poupança significativa, no entanto, podem ajudar a reduzir o consumo.

ESTACIONE NA SOMBRA Sempre que possível, deixe o carro em locais protegidos do sol. Assim, evita a evaporação do combustível devido ao calor. No caso de veículos elétricos, esta precaução é ainda mais relevante durante o carregamento. A temperatura ideal para abastecer ou carregar situa-se entre os 10 °C e os 30 °C.

UTILIZE O AR CONDICIONADO COM MODERAÇÃO A velocidades inferiores a 80 km/h, opte por abrir os vidros em vez de ligar o ar condicionado. Nos dias mais quentes, não acione o sistema assim que ligar o carro: abra as portas e janelas durante alguns minutos para deixar o ar quente sair e refrescar naturalmente o habitáculo.

FAÇA MANUTENÇÃO REGULAR Garanta que todos os componentes do veículo estão em bom estado. Verifique regularmente a pressão dos pneus, o sistema elétrico, o ar condicionado, o nível de óleo e outros fluidos. Mantenha também os filtros limpos para um desempenho eficiente.

TIRE PARTIDO DO CRUISE CONTROL Se o seu carro estiver equipado com esta função, utilize-a em trajetos longos. Manter uma velocidade constante ajuda a reduzir o consumo de combustível.

ABASTEÇA NAS HORAS MAIS FRESCAS Prefira abastecer de manhã ou à noite, quando a temperatura é mais baixa. Nessas horas, o combustível está mais denso — e como o preço é calculado por litro, acabará por levar ligeiramente mais combustível pelo mesmo valor.



Adotar pequenos cuidados na condução e na manutenção do veículo pode fazer toda a diferença no consumo e na durabilidade. Estacionar à sombra, abastecer nas horas mais frescas, usar o ar condicionado com moderação ajudam a poupar combustível e a proteger o meio ambiente.

Leia também...