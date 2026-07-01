Tesla disponibiliza globalmente a solução para um problema comum de segurança

A Tesla está a alargar a disponibilidade de uma funcionalidade de segurança que já vinha a testar há algum tempo. Com uma recente atualização de software, o recurso chega agora a mais modelos da marca, com o objetivo de reduzir os acidentes provocados pelo chamado dooring.

O que é o dooring?

O termo dooring descreve uma situação comum, mas muitas vezes subestimada, em que um condutor ou passageiro abre a porta do carro sem reparar que se aproxima um ciclista ou motociclista, provocando uma colisão.

Segundo a League of American Bicyclists, este é um dos tipos de acidente mais frequentes a envolver bicicletas, nos Estados Unidos, especialmente em contexto urbano, onde o tráfego de carros estacionados e ciclistas se cruza constantemente.

Os dados indicam que ao longo de uma década foram registados mais de 17 mil casos tratados em hospitais nos Estados Unidos relacionados com o dooring. As lesões mais comuns incluem fraturas, contusões e traumatismos cranianos.

Como funciona a tecnologia da Tesla

Como solução para este tipo de acidente, a Tesla desenvolveu um Aviso Luminoso de Ângulo Morto Durante Estacionamento, um sistema que deteta objetos em aproximação, como um ciclista a passar junto ao carro, e impede a abertura imediata da porta.

Segundo as notas de lançamento da atualização, citadas pelo website Not a Tesla App, "se tentar abrir uma porta quando é detetada a aproximação de um objeto no seu ângulo morto (por exemplo, se um ciclista se aproximar pela traseira), é emitido um aviso sonoro, e a porta não se abre se premir o botão uma vez".

Ao condutor, basta esperar "um curto período de tempo" e voltar a premir o botão para forçar a abertura, caso considere seguro fazê-lo.

Do Model 3 a toda a gama

Esta não é uma funcionalidade totalmente nova. A Tesla introduziu-a pela primeira vez em 2024, no Model 3 Highland, mas manteve-a exclusiva desse modelo durante mais de um ano.

A viragem aconteceu na primavera passada, quando o sistema chegou também à Cybertruck.

Agora, com a atualização 2026.20.6, o alcance amplia-se globalmente, com o aviso a chegar ao novo Model Y, e aos Model S e Model X de 2021 em diante, segundo o Teslarati.