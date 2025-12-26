PplWare Mobile

Prepare a carteira! Gasóleo e gasolina vão subir. Saiba quanto

· Motores/Energia 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Inculto says:
    26 de Dezembro de 2025 às 11:10

    Energia… O melhor investimento do mundo… Apenas porque toda a gente no planeta precisa dela mais tarde ou mais cedo… Daí as vantagens de viver em aldeias onde temos o espaço para por painéis solares para carregar o carro ou diesel para comprar uma vez por ano na altura que ele está barato ( ou mandar vir de espanha) Enquanto uns se preocupam em tentar comprar um Ferrari “Puto Sangue” que a marca só vende novos por meio milhão a quem tem convite, compram usados ao dobro do preço é solução, nós andamos a ver o dia que vamos atestar o carro… 🙂
    Como se vê nas notícias, quem controla a energia, controla o preço e o “movimento”.
    Só quando fizermos o que nos vai no coração a nossa vida começa a ganhar fluidez… Deixai o combustível nas bombas que ele assim vai ter que baixar…

    Responder
    • Manuel da Rocha says:
      26 de Dezembro de 2025 às 12:00

      Depende… onde ando a trabalhar (Guarda) é perto, de uma aldeia, onde o meu avô nasceu.
      Na aldeia, as casas são barata, terrenos… 99% ninguém sabe de quem são. Mas, nos meses de Junho a Setembro, era habitual haver cortes, de energia, na hora de almoço e ao anoitecer (antes da hora de jantar). Foi preciso, a câmara (do Sabugal) investir 3400 milhões, de euros, assim como a E-redes, para mudarem, toda a estrutura, que lá passa.
      E pagar 700000 euros, por painéis solares, baterias, não é para 0,0001% da população portuguesa. Ainda para mais, a câmara fica a 8km, a zona comercial, mais próxima, são 35km. Parece pouco, até passarem, nas estradas, onde andar a 30kmh, sem carros, são dias bons, de verão. No inverno, nem se investir 80000 milhões, de euros, em baterias, o salvam.

      Responder
  2. Max says:
    26 de Dezembro de 2025 às 11:30

    “As notícias não são boas” – depois de algumas semanas a descer – “os combustíveis vão voltar a subir”, pouco.

    Responder
  3. Feliz100Ti says:
    26 de Dezembro de 2025 às 11:30

    Eu não preparo nada, abasteço em casa

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Portugal devia exigir qualificações aos influencers que abordam temas como a saúde?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube