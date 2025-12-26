Prepare a carteira! Gasóleo e gasolina vão subir. Saiba quanto
Mais quase um final de semana e mais uma previsão para o preço dos combustíveis que os condutores encontrarão quando forem abastecer os seus automóveis. As notícias não são boas, pois os combustíveis vão voltar a subir.
Combustíveis: Gasóleo sobe 0,5 cêntimos e gasolina sobe 1 cêntimos
Na próxima semana, as previsões indicam que ambos os combustíveis vão sofrer uma subida de preço. O gasóleo sobe 0,5 cêntimos e gasolina 1 cêntimo.
De ressalvar que os valores previstos são apenas indicativos, pois cada marca e posto de combustível pode praticar o preço que quiser.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
Energia… O melhor investimento do mundo… Apenas porque toda a gente no planeta precisa dela mais tarde ou mais cedo… Daí as vantagens de viver em aldeias onde temos o espaço para por painéis solares para carregar o carro ou diesel para comprar uma vez por ano na altura que ele está barato ( ou mandar vir de espanha) Enquanto uns se preocupam em tentar comprar um Ferrari “Puto Sangue” que a marca só vende novos por meio milhão a quem tem convite, compram usados ao dobro do preço é solução, nós andamos a ver o dia que vamos atestar o carro… 🙂
Como se vê nas notícias, quem controla a energia, controla o preço e o “movimento”.
Só quando fizermos o que nos vai no coração a nossa vida começa a ganhar fluidez… Deixai o combustível nas bombas que ele assim vai ter que baixar…
Depende… onde ando a trabalhar (Guarda) é perto, de uma aldeia, onde o meu avô nasceu.
Na aldeia, as casas são barata, terrenos… 99% ninguém sabe de quem são. Mas, nos meses de Junho a Setembro, era habitual haver cortes, de energia, na hora de almoço e ao anoitecer (antes da hora de jantar). Foi preciso, a câmara (do Sabugal) investir 3400 milhões, de euros, assim como a E-redes, para mudarem, toda a estrutura, que lá passa.
E pagar 700000 euros, por painéis solares, baterias, não é para 0,0001% da população portuguesa. Ainda para mais, a câmara fica a 8km, a zona comercial, mais próxima, são 35km. Parece pouco, até passarem, nas estradas, onde andar a 30kmh, sem carros, são dias bons, de verão. No inverno, nem se investir 80000 milhões, de euros, em baterias, o salvam.
“As notícias não são boas” – depois de algumas semanas a descer – “os combustíveis vão voltar a subir”, pouco.
Eu não preparo nada, abasteço em casa