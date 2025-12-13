PplWare Mobile

Europa obcecada com liderança SpaceX e injeta 902 milhões de euros para criar alternativa

· Motores/Energia 9 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Vítor M.

Tags:

  1. JS says:
    13 de Dezembro de 2025 às 18:22

    Não há problema eles vão buscar a todos Nós a Shein, Temu, AliExpress e outras: cobrada taxa de 3€

    Responder
  2. PJA says:
    13 de Dezembro de 2025 às 18:24

    O modelo europeu tem de depender sempre de supervisão governamental devido à dimensão dos países envolvidos ser pequena. As empresas privadas não tem dimensão, exemplo disco, é a PLD Space,  empresa com ideias interessantes, mas falta-lhe dimensão económica.
    O melhor exemplo de uma empresa com este modelo é a Airbus, o maior fabricante do mundo. O modelo resulta é preciso avançar rapidamente. 

    Responder
  3. guilherme says:
    13 de Dezembro de 2025 às 18:40

    Sempre a torrar massa…

    Responder
  4. Stanley says:
    13 de Dezembro de 2025 às 18:51

    Agora está ficando melhor. Que no futuro a Rússia seja a granja da Europa.

    Responder
  5. Lanterna Vermelha says:
    13 de Dezembro de 2025 às 19:06

    Vai ser difícil combater a SpaceX que até já tirou a NASA de cena em vários projectos.
    O Elton Musk, batalhou muito para ser competitivo, fazer viagens espaciais, enviar satélites a preços muito mais baixos.
    Fazer o mesmo que a SpaceX demorará anos e anos, e bem podem investir se não tiverem gente competente e que domine de vários assuntos de Engenharia Aeroespacial. O Elton Musk foi persistente, chegou a um ponto quase sem ruptura e mesmo assim ultrapassou os obstáculos. Foi ao mínimo detalhe e fazer melhor e mais barato, é isso que não estou a fazer na Europa…

    Responder
  6. anti-woke says:
    13 de Dezembro de 2025 às 20:28

    ainda e pouco todos os paises da europa ocidental tem de ter bombas nucleares quando algum e ameacado pensaram melhor de atacar algum pais europeu OCIDENTAL

    Responder
  7. Pedro António says:
    13 de Dezembro de 2025 às 20:54

    A Europa a atrasar-se sempre mais, e sem soluções à vista..

    Responder
  8. AlexS says:
    13 de Dezembro de 2025 às 21:22

    E também um questão de cultura de capitalismos, o capitalismo na Europa hoje é estatista, aristocrático e por isso sem ambição -bastou ver as reações iniciais á SpaceX, o mais simpático que disseram é que era impossível- nos EUA é bem mais democrático embora em certas áreas se esteja a transformar para pior em b2b e na China pelo menos onde o PCC não intervém ainda mais.
    OODA loop é como consequência completamente diferente.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Portugal devia exigir qualificações aos influencers que abordam temas como a saúde?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube