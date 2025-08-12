FortiOS da Fortinet já está preparado para o mundo pós-quântico
As novas funcionalidades do FortiOS permitem às organizações proteger dados altamente sensíveis contra ameaças quânticas, migrarem para segurança pós-quântica e preparem as suas infraestruturas para o futuro sem impacto no desempenho.
A Fortinet, líder mundial de cibersegurança que fomenta a convergência entre segurança e redes, anunciou hoje a expansão de um conjunto de inovações para o seu sistema operativo, FortiOS, que reforçam a proteção contra ameaças da computação quântica segundo os atuais padrões de encriptação.
As mais recentes funcionalidades do FortiOS têm como objetivo ajudar as organizações com dados altamente sensíveis a implementar algoritmos de encriptação e métodos de distribuição de chaves que resistem a ataques potenciados pela computação quântica, combinando algoritmos para uma proteção mais robusta e facilitando a transição para uma segurança pós-quântica.
Fortinet: organizações que lidam com dados sensíveis precisam de encriptação quantum-safe já
Os computadores quânticos conseguem realizar cálculos complexos a velocidades sem precedentes, sendo capazes de contornar facilmente os padrões atuais de encriptação.
Os cibercriminosos já estão a armazenar tráfego encriptado com o objetivo de o descodificarem no futuro, com especial atenção a indústrias que tratam dados altamente sensíveis e com elevada relevância durante longos períodos, como as telecomunicações, os serviços financeiros, o setor governamental e a saúde.
FortiOS: preparado para o mundo pós-quântico
Com o FortiOS 7.6, organizações que utilizam, por exemplo, o FortiGate next-generation firewall (NGFW) e o Fortinet Secure SD-WAN podem agora tirar partido de funcionalidades quantum-safe integradas, concebidas para enfrentar ameaças emergentes, incluindo ataques do tipo “harvest-now, decrypt-later” (HNDL).
Estas funcionalidades ajudam a proteger o tráfego de rede, simplificam a implementação e apoiam uma transição suave para a segurança pós-quântica. Os clientes têm acesso, sem custos adicionais, às seguintes capacidades quantum-safe:
- Criptografia pós-quântica (PQC)
- Inclui algoritmos aprovados pelo National Institute of Standards and Technology (NIST), como o ML-KEM, e algoritmos emergentes como o BIKE, HQC e Frodo
- Distribuição de chaves quânticas (QKD)
- Utiliza princípios da mecânica quântica para permitir a troca segura de chaves de encriptação, garantindo que qualquer tentativa de escuta é detetável. A Fortinet introduziu suporte para integrações de QKD a partir do FortiOS 7.4, permitindo a interoperabilidade com os principais fornecedores de QKD através de interfaces normalizadas. Esta capacidade demonstra a abordagem proativa da Fortinet em integrar mecanismos de troca de chaves resistentes a ameaças quânticas na arquitetura NGFW.
- Combinação de algoritmos (algorithm stacking)
- Combina múltiplos algoritmos criptográficos para criar uma solução mais resiliente e reforçar a segurança da infraestrutura de rede.
- Modo híbrido para transição gradual
- Permite a integração transparente entre criptografia de chave pública tradicional e QKD.
- Interface melhorada de utilizador
- Facilita a configuração e gestão das definições quantum-safe, permitindo que os administradores de rede implementem facilmente estas medidas de segurança.
A Fortinet foi fundada com o princípio de convergir redes e segurança através de um sistema operativo unificado. Esta abordagem única permite à Fortinet disponibilizar rapidamente atualizações de ponta, como as inovações quantum-safe, em todo o seu sistema operativo, ajudando os clientes a prepararem a sua postura de segurança para o futuro.
Aqui optámos por substituir a VPN tradicional por reverse tunnel com arquitetura Zero Trust, expondo apenas os serviços necessários com encriptação híbrida pós-quântica.
Foi algo que sempre pensei em melhorar na minha infra-estrutura da empresa desde muito cedo.
Já tive a minha quota-parte de experiências ao vivo e a cores de ataques reais e hoje acusam-me de ter um comportamento completamente autoritário e autocrata. Aqui o ambiente é similar ao ambiente militar.
Mesmo assim, o factor humano tenta sempre patinar, mas não há hipótese! Pelo menos nos parques informáticos que tenho total liberdade de acção.