FortiOS da Fortinet já está preparado para o mundo pós-quântico

As novas funcionalidades do FortiOS permitem às organizações proteger dados altamente sensíveis contra ameaças quânticas, migrarem para segurança pós-quântica e preparem as suas infraestruturas para o futuro sem impacto no desempenho.

A Fortinet, líder mundial de cibersegurança que fomenta a convergência entre segurança e redes, anunciou hoje a expansão de um conjunto de inovações para o seu sistema operativo, FortiOS, que reforçam a proteção contra ameaças da computação quântica segundo os atuais padrões de encriptação.

As mais recentes funcionalidades do FortiOS têm como objetivo ajudar as organizações com dados altamente sensíveis a implementar algoritmos de encriptação e métodos de distribuição de chaves que resistem a ataques potenciados pela computação quântica, combinando algoritmos para uma proteção mais robusta e facilitando a transição para uma segurança pós-quântica.

Fortinet: organizações que lidam com dados sensíveis precisam de encriptação quantum-safe já

Os computadores quânticos conseguem realizar cálculos complexos a velocidades sem precedentes, sendo capazes de contornar facilmente os padrões atuais de encriptação.

Os cibercriminosos já estão a armazenar tráfego encriptado com o objetivo de o descodificarem no futuro, com especial atenção a indústrias que tratam dados altamente sensíveis e com elevada relevância durante longos períodos, como as telecomunicações, os serviços financeiros, o setor governamental e a saúde.

FortiOS: preparado para o mundo pós-quântico

Com o FortiOS 7.6, organizações que utilizam, por exemplo, o FortiGate next-generation firewall (NGFW) e o Fortinet Secure SD-WAN podem agora tirar partido de funcionalidades quantum-safe integradas, concebidas para enfrentar ameaças emergentes, incluindo ataques do tipo “harvest-now, decrypt-later” (HNDL).

Estas funcionalidades ajudam a proteger o tráfego de rede, simplificam a implementação e apoiam uma transição suave para a segurança pós-quântica. Os clientes têm acesso, sem custos adicionais, às seguintes capacidades quantum-safe:

Criptografia pós-quântica (PQC) Inclui algoritmos aprovados pelo National Institute of Standards and Technology (NIST), como o ML-KEM, e algoritmos emergentes como o BIKE, HQC e Frodo

Distribuição de chaves quânticas (QKD) Utiliza princípios da mecânica quântica para permitir a troca segura de chaves de encriptação, garantindo que qualquer tentativa de escuta é detetável. A Fortinet introduziu suporte para integrações de QKD a partir do FortiOS 7.4, permitindo a interoperabilidade com os principais fornecedores de QKD através de interfaces normalizadas. Esta capacidade demonstra a abordagem proativa da Fortinet em integrar mecanismos de troca de chaves resistentes a ameaças quânticas na arquitetura NGFW.

Combinação de algoritmos (algorithm stacking) Combina múltiplos algoritmos criptográficos para criar uma solução mais resiliente e reforçar a segurança da infraestrutura de rede.

Modo híbrido para transição gradual Permite a integração transparente entre criptografia de chave pública tradicional e QKD.

Interface melhorada de utilizador Facilita a configuração e gestão das definições quantum-safe, permitindo que os administradores de rede implementem facilmente estas medidas de segurança.



A Fortinet foi fundada com o princípio de convergir redes e segurança através de um sistema operativo unificado. Esta abordagem única permite à Fortinet disponibilizar rapidamente atualizações de ponta, como as inovações quantum-safe, em todo o seu sistema operativo, ajudando os clientes a prepararem a sua postura de segurança para o futuro.