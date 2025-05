Pagaria a alguém para esperar numa fila por si? Conheça o conceito de line sitting

Há negócios do "arco-da-velha", mas que, lembrando a alguém, podem ser lucrativos. O empresário Robert Samuel, por exemplo, ganha dinheiro por meio de line sitting. Já ouviu falar desta forma de ganhar dinheiro com as filas intermináveis?

Geralmente, os negócios bem-sucedidos surgem do preenchimento de lacunas, falhas detetadas por alguém que decide investir numa solução.

Neste caso, Robert Samuel decidiu pegar num dos maiores tédios e transformá-lo no Same Ole Line Dudes. A ideia surgiu, em 2012, aquando do lançamento do iPhone 5, quando vendeu três horas do seu tempo para esperar na fila por outra pessoa.

Esteja sempre atento a tudo o que o rodeia. Quando as pessoas se queixam, ponha a sua cabeça a pensar e veja se tem uma solução para aquilo de que se estão a queixar.

Contou Robert Samuel, à Fortune.

Numa cidade como Nova Iorque, onde todas as semanas há uma nova loucura a ganhar forma, o empresário conseguiu desenvolver um negócio lucrativo.

Neste momento, por exemplo, estão a surgir pedidos para o julgamento de Sean "Diddy" Combs por parte de meios de comunicação como o The New York Times, o Washington Post e outros blogs de notícias. A taxa por hora de Samuel para o julgamento é de 32 dólares.

Por valores de horário entre os 20 e os 40 dólares, dependendo do pedido, os clientes podem telefonar e solicitar que alguém lhes reserve um lugar numa fila.

Com 45 line sitters, Robert Samuel pode guardar o lugar nas mais variadas filas, desde esperas para julgamentos criminais, lançamentos de sapatilhas, bilhetes para a Broadway, vendas de amostras ou restaurantes.

À imprensa, o empresário disse que tem sempre um fluxo constante de candidatos interessados, e que a dimensão da sua base de funcionários depende dos acontecimentos que tiverem lugar na cidade de Nova Iorque.

Valores para line sitting aumentam na época festiva

Atualmente, a Same Ole Line Dudes cobra um mínimo de duas horas de 50 dólares, com um extra de 25 dólares por hora a partir daí. O negócio tem, também, uma taxa de mau tempo de três dólares por hora em caso de chuva, neve ou temperaturas intensas.

Além disso, há um custo adicional de 15 dólares para line sitting entre a meia-noite e as 7h da manhã, bem como uma taxa de urgência de 20 dólares para feitos pedidos no próprio dia. Os valores são 1,5 vezes mais elevadas durante a época festiva.