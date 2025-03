YouTube anuncia mudança nos Shorts para competir com os TikToks e os Reels

O YouTube está a implementar uma mudança significativa nos Shorts, aproximando-se mais do modelo de plataformas concorrentes como o TikTok e os Reels do Instagram. A plataforma, propriedade da Google, decidiu remover uma restrição existente desde o lançamento deste formato de vídeos curtos, e permitir uma contabilização diferente das visualizações.

YouTube altera a estratégia de visualizações dentro da plataforma

Esta alteração representa uma vantagem para os criadores de conteúdo que utilizam o YouTube para publicar vídeos verticais curtos. Até agora, uma visualização só era contabilizada caso o vídeo fosse reproduzido durante um determinado período de tempo.

Se um utilizador deslizasse rapidamente para outro vídeo sem assistir durante os segundos necessários, essa interação não era considerada uma visualização. Com esta mudança, qualquer reprodução contará imediatamente como uma visualização, independentemente da sua duração.

Este novo modelo de contabilização já é utilizado no TikTok e nos Reels do Instagram, onde uma visualização é registada assim que o vídeo começa a ser reproduzido. Assim, mesmo que o utilizador deslize rapidamente sem assistir ao conteúdo, a interação conta como uma visualização.

A partir de 31 de março de 2025, esta nova métrica de visualizações será aplicada globalmente, permitindo aos criadores uma visão mais abrangente do desempenho dos seus Shorts. O YouTube afirma que o seu objetivo é proporcionar aos criadores de conteúdo uma melhor percepção do seu alcance, facilitar parcerias com marcas e melhorar a estratégia de crescimento dentro da plataforma.

Contudo, onde entra a facilidade de parcerias com marcas?

O YouTube esclareceu que esta alteração não afetará os ganhos dos criadores nem a elegibilidade para o Programa de Parceiros do YouTube. A monetização continuará a ser baseada no que a plataforma chama de "visualizações comprometidas", que têm em conta o tempo efetivo de permanência do utilizador no vídeo.

Desta forma, o impacto desta mudança limitar-se-á à contagem do número de vezes que um Short é apresentado e visto no YouTube. Portanto, resta agora ver como os criadores de conteúdo e as marcas reagirão a esta mudança e de que forma impactará a dinâmica da plataforma.

