Candidatura ao Ensino Superior 2025: tudo sobre a 3.ª fase
A 3.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior para o ano letivo de 2025/2026 realiza-se entre 23 e 25 de setembro de 2025, segundo calendário da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).
Esta etapa constitui a última oportunidade para os candidatos garantirem uma vaga no ensino superior público em Portugal.
Ensino Superior: Quem pode candidatar-se à terceira fase?
Podem apresentar candidatura todos os estudantes que:
- Sejam titulares de um curso de ensino secundário ou habilitação equivalente;
- Tenham realizado as provas de ingresso exigidas para o curso a que concorrem e obtido a nota mínima definida;
- Cumpram os pré-requisitos (físicos, funcionais ou vocacionais) quando exigidos pela instituição ou curso;
- Possuam uma classificação de candidatura igual ou superior ao mínimo estabelecido pela instituição.
Além disso, é necessário ter em posse a senha de acesso à plataforma de candidaturas, a ficha ENES e, quando aplicável, a ficha de pré-requisitos.
Importante saber
- A candidatura é feita exclusivamente online no portal da DGES.
- Quem for colocado nesta fase perde automaticamente a vaga conquistada em fases anteriores.
- As matrículas devem ser efetuadas dentro do prazo indicado pela instituição de ensino superior onde o estudante ficar colocado.