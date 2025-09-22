Candidatura ao Ensino Superior 2025: tudo sobre a 3.ª fase

A 3.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior para o ano letivo de 2025/2026 realiza-se entre 23 e 25 de setembro de 2025, segundo calendário da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

Esta etapa constitui a última oportunidade para os candidatos garantirem uma vaga no ensino superior público em Portugal.

Ensino Superior: Quem pode candidatar-se à terceira fase?

Podem apresentar candidatura todos os estudantes que:

Sejam titulares de um curso de ensino secundário ou habilitação equivalente;

Tenham realizado as provas de ingresso exigidas para o curso a que concorrem e obtido a nota mínima definida;

Cumpram os pré-requisitos (físicos, funcionais ou vocacionais) quando exigidos pela instituição ou curso;

Possuam uma classificação de candidatura igual ou superior ao mínimo estabelecido pela instituição.

Além disso, é necessário ter em posse a senha de acesso à plataforma de candidaturas, a ficha ENES e, quando aplicável, a ficha de pré-requisitos.

Importante saber

A candidatura é feita exclusivamente online no portal da DGES.

Quem for colocado nesta fase perde automaticamente a vaga conquistada em fases anteriores.

As matrículas devem ser efetuadas dentro do prazo indicado pela instituição de ensino superior onde o estudante ficar colocado.

Candidatura ao Ensino Superior 2025