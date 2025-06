IPO da Tesla foi há 15 anos: empresa prometia criar carros elétricos para as massas

A oferta pública inicial (em inglês, IPO) da Tesla ocorreu há 15 anos, no dia 29 de junho de 2010. Desde então, muita coisa aconteceu e a empresa, que prometia democratizar o carro elétrico, é um dos nomes mais relevantes da indústria automóvel, motivando inovações.

Há 15 anos, aquando da sua IPO, a Tesla havia gerado cerca de 150 milhões de dólares em receita, que provinha quase inteiramente do Roadster, um carro elétrico desportivo de dois lugares.

Uma IPO - initial public offering ou oferta pública inicial, em português - é o termo usado para designar a primeira vez que uma empresa privada vende ações ao público numa bolsa de valores. O evento significa que a empresa passou de propriedade privada para pública, razão pela qual um IPO é frequentemente referido como going public. 💰 Trata-se de uma oportunidade para uma empresa atrair capital significativo, seja para financiar um ciclo crescimento ou pagar dívidas, e permite que investidores privados obtenham ganhos. A IPO é o culminar de um processo durante o qual um banco de investimento ou grupo de bancos ajuda a empresa a preparar-se, através da apresentação de documentação e divulgação de informações financeiras.

A Tesla, que estreou no Nasdaq no dia 29 de junho de 2010, apostou na capacidade de Elon Musk, diretor-executivo desde 2008, de desenvolver uma linha de carros elétricos para as massas e de fazer uma fabricante crescer longe do centro automóvel de Detroit.

Segundo conta a CNBC, o objetivo passava por concentrar-se em Silicon Valley, por ser a casa de grande parte dos melhores talentos tecnológicos do mundo.

Apesar de não ter fundado a empresa, Elon Musk investiu nela desde o início, serviu-a como presidente do conselho e assumiu, entretanto, o cargo de diretor-executivo, após liderar uma revolta do conselho contra o fundador e diretor-executivo da altura, Martin Eberhard.

Um investidor que tenha alocado 10.000 dólares em ações da Tesla no momento da IPO da empresa e tenha mantido todas essas ações tem, agora, uma participação no valor de quase 3 milhões de dólares.

Um investimento semelhante, mas no S&P 500, teria resultado em participações no valor de cerca de 57.000 dólares.

Largos anos após a sua IPO, a Tesla é a oitava empresa de capital aberto mais valiosa dos Estados Unidos, com uma capitalização de mercado de mais de 1 bilião, depois de quase atingir 100 mil milhões de dólares em receita no ano passado.

Com uma história que é, desde sempre, volátil, a CNBC conta que as ações da Tesla cresceram ou caíram pelo menos 20% num único mês, em mais de 40 ocasiões nos últimos 15 anos.

Tesla já não quer apenas carros elétricos para todos

Com o tempo, o objetivo da Tesla relativamente à democratização do carro elétrico mudou. Para Elon Musk, a razão para comprar e possuir ações da empresa a partir de agora não tem quase nada que ver com a venda de carros aos consumidores.

Se alguém não acredita que a Tesla vai resolver a autonomia, acho que não deve ser um investidor na empresa.

Disse Musk, numa teleconferência sobre os resultados financeiros, em abril do ano passado, acrescentando que a Tesla ia fazer isso; aliás, estava já a fazê-lo.

Além disso, dois meses depois, Elon Musk disse que os robôs humanoides Optimus da Tesla poderiam um dia elevar a capitalização de mercado da empresa para 25 biliões de dólares.