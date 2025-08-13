Novas imagens de Diesel Fury: Outgun The Universe

Diesel Fury: Outgun The Universe é um roquelite de condução futurista que se prepara para o seu lançamento e se encontra em desenvolvimento pelos estúdios checos Wekthor. Venham ver algumas imagens...

Lembram-se de Mad Max? Pois bem, Diesel Fury: Outgun The Universe é um jogo que apresenta algumas semelhanças com o filme. Diesel Fury é um jogo de ação 3D que combina um sistema de condução num mundo aberto à exploração, com um intenso combate na terceira pessoa, mecânicas de sobrevivência e gestão dos poucos recursos existentes. Mas atenção.... a condução é o ingrediente principal.

Segundo os seus responsáveis, muito do jogo Diesel Fury: Outgun The Universe bebeu inspiração de outros títulos como Vampire Survivors e GTA, pelo que pode-se esperar claramente, uma torrente de ação frenética a decorrer num mundo vivo, vibrante e ativo, completamente aberto à exploração.

Os estúdios checos Wekthor revelaram recentemente um novo trailer com novas imagens do jogo e revelando alguns dos principais aspectos do jogo, coo uns gráficos aprimorados e uma jogabilidade repleta de ação.

Este trailer agora divulgado, destaca precisamente isso mesmo, ou seja, visuais amplamente melhorados, ambientes e cenários envolventes repletos de atenção ao pormenor e sequências de ação explosivas que dão vida ao mundo caótico em que Diesel Fury: Outgun The Universe se passa.

Diesel Fury lança os jogadores numa linha do tempo alternativa na época medieval, na qual ocorreu uma invasão intergaláctica que sitiou o planeta e criou o caos na Terra. Munidos de armas, veículos e habilidades devastadoras, os jogadores devem sobreviver a ataques brutais e ameaças crescentes pela parte dos alienígenas.

O jogo conta com ciclos únicos de dia/noite que trazem consigo uma alteração da jogabilidade e da estratégia a adotar. Os dias deverão ser usados para vasculhar os escombros e destroços enquanto que durante as noites serão de terror na tentativa de sobreviver a ataques implacáveis noturnos.

Com um sistema de progressão gradual, Diesel Fury: Outgun The Universe permite aos jogadores o desbloqueio permanente de novos veículos, armas e habilidades poderosas que ajudam na sobrevivência desta Terra devastada.

Setembro é o mês de Diesel Fury: Outgun The Universe, quando for lançado para PC.