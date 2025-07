Amazon apresenta o Kiro, um novo agente IDE que trabalha consigo, do prompt à produção

A partir de hoje, os programadores já podem usar o Kiro, um novo Ambiente de Desenvolvimento Integrado (em inglês, IDE - integrated development environment), que trabalha com agentes para ajudar a transformar prompts em código pronto para produção. Este resolve uma lacuna importante que muitas ferramentas de codificação com Inteligência Artificial (IA) ainda não conseguiram superar: manter o ritmo ágil e criativo da fase de prompt, mas aplicado ao desenvolvimento de software robusto.

É uma experiência comum para os programadores inserir um prompt atrás do outro e obter uma aplicação funcional. Embora o processo seja rápido, levá-la para produção exige mais rigor.

Frequentemente, os pressupostos que o modelo de IA assume não são documentados, os requisitos permanecem vagos e o design do sistema é pouco claro, dificultando a manutenção e a evolução da aplicação.

Neste cenário, o Kiro foi concebido para resolver o problema através do desenvolvimento orientado por especificações (spec-driven development).

Projetos do conceito à produção

A Amazon Web Services (AWS) anuncia o Kiro, um IDE de IA que ajuda os programadores a levar projetos desde o conceito à produção, através de uma experiência de desenvolvimento simplificada para trabalhar com agentes de IA.

Embora o Kiro seja eficaz para prototipagem rápida, a sua força reside em levar esses prompts para sistemas de produção, com funcionalidades como especificações (specs) e hooks.

As especificações (specs) do Kiro são artefactos úteis sempre que é necessário refletir sobre uma funcionalidade, refatorizar trabalho que necessita de planeamento ou compreender o comportamento de sistemas.

Os requisitos são, geralmente, incertos no início de um projeto, razão pela qual os programadores usam especificações para obter planeamento e clareza. Da mesma forma, as especificações podem guiar os agentes de IA para uma melhor implementação.

Os hooks do Kiro agem como um programador experiente, detetando erros ou completando tarefas repetitivas em segundo plano. Estas automações, orientadas por eventos, acionam um agente para executar uma tarefa quando um ficheiro é guardado, criado ou apagado, ou através de uma ação manual.

Construir com specs e hooks

O Kiro acelera o fluxo de trabalho das especificações, tornando-o mais integrado com o desenvolvimento.

Numa aplicação de e-commerce, por exemplo, para adicionar um sistema de avaliações, o processo de construção com especificações seguiria três passos:

De um único prompt a requisitos

O Kiro extrai os requisitos a partir de um único prompt. Ao receber o comando "Adicionar um sistema de avaliações para produtos", ele gera histórias de utilizador (user stories) para visualizar, criar, filtrar e classificar avaliações.

Cada história de utilizador inclui critérios de aceitação que abrangem casos extremos, tornando explícitos os pressupostos do prompt.

Design técnico baseado nos requisitos

A seguir, o Kiro gera um documento de design, analisando a base de código (codebase) e os requisitos da especificação aprovada.

Cria diagramas de fluxo de dados, interfaces TypeScript, esquemas de base de dados e endpoints de API, o que elimina o longo processo de clarificação de requisitos que tipicamente atrasa o desenvolvimento.

Implementar tarefas

O Kiro gera e sequencia as tarefas e subtarefas com base nas suas dependências, ligando cada uma aos requisitos. Cada tarefa inclui detalhes como testes unitários, testes de integração e requisitos de acessibilidade.

A interface de tarefas permite acionar cada tarefa individualmente, auditar o trabalho através da visualização das diferenças no código (code diffs) e do histórico de execução do agente.

As especificações do Kiro mantêm-se sincronizadas com a base de código. Os programadores podem escrever código e solicitar ao Kiro que atualize as especificações, ou vice-versa. Isto resolve o problema comum da documentação desatualizada.

Detetar problemas antes do lançamento com hooks

Antes de submeter o código, os programadores percorrem uma lista de verificação mental para garantir que os testes e a documentação estão atualizados. Os hooks de agente do Kiro automatizam este processo. Alguns exemplos:

Quando um componente React é guardado, os hooks atualizam o ficheiro de teste.

Quando os endpoints de API são modificados, os hooks atualizam os ficheiros README.

Antes de fazer commit, os hooks de segurança procuram por credenciais expostas (leaked credentials).

Os hooks impõem consistência em toda a equipa, garantindo que todos beneficiam das mesmas verificações de qualidade e padrões de código.

Por exemplo, para garantir que um novo componente React segue o Princípio da Responsabilidade Única, o Kiro recebe um prompt, otimiza-o e monitoriza as pastas relevantes. Uma vez submetido para o Git, o hook impõe esse padrão de codificação a toda a equipa.

Funcionalidades Adicionais

Além das especificações e dos hooks, o Kiro inclui todas as funcionalidades esperadas de um editor de código com IA, como suporte para o Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), regras de orientação (steering rules) e um chat de agente para tarefas de codificação.

Construído sobre o Code OSS, permite que os programadores mantenham as suas configurações e plug-ins do VS Code.

O Kiro no futuro

A visão para o Kiro é resolver os desafios fundamentais que tornam a construção de software difícil, desde garantir o alinhamento do design entre equipas até eliminar a dívida técnica e preservar o conhecimento institucional.

O objetivo é tornar a coordenação entre humanos e máquinas na construção de software menos fragmentada.