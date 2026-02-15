Já validou as suas faturas? Não se esqueça, só tem até 2 março

Ainda não confirmou as suas despesas no e-Fatura? Então convém tratar disso quanto antes. O prazo para validar as faturas termina já a 2 de março e, depois dessa data, deixa de ser possível corrigir ou associar despesas às respetivas categorias para efeitos de IRS.

Todos os anos há contribuintes que deixam passar o prazo e acabam por perder deduções importantes. O processo é simples, demora apenas alguns minutos e pode fazer diferença no valor do reembolso ou no montante a pagar.

Porque é importante validar?

Sempre que pede fatura com NIF, essa despesa fica registada no sistema. No entanto, nem todas as faturas ficam automaticamente classificadas. Algumas surgem como “pendentes” e precisam de ser associadas a uma categoria, como:

Despesas gerais familiares

Saúde

Educação

Habitação

Lares

Reparação automóvel

Restauração e alojamento

Cabeleireiros e institutos de beleza

Atividades veterinárias

Ginásios

Se não validar estas despesas dentro do prazo, podem não entrar corretamente no cálculo das deduções à coleta do IRS.

Como validar as faturas?

O processo é feito online, através do Portal das Finanças:

Aceder ao Portal das Finanças Entrar na área do e-Fatura Verificar se existem faturas pendentes Associar cada uma à categoria correta

Caso detete alguma despesa em falta, poderá ainda reclamar posteriormente, mas o ideal é confirmar já que tudo está devidamente registado.

À medida que o prazo se aproxima, é habitual haver maior afluência ao sistema, o que pode tornar o acesso mais lento. Para evitar constrangimentos técnicos (e dores de cabeça) o melhor é validar já as suas faturas.