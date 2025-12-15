WhatsApp obriga utilizadores do Windows 11 a atualizar para nova app que ninguém quer

O WhatsApp está a notificar mais utilizadores do Windows 11 de que serão desligados. Isto acontecerá a quem não instalar o seu novo cliente baseado no Chromium. Esta é uma versão mais lenta que consome até sete vezes mais RAM do que a aplicação nativa. Claro que ninguém quer dar esse passo!

WhatsApp obriga utilizadores a atualizar

Usar o WhatsApp no ​​Windows 11 já não será o mesmo. Os engenheiros da Meta optaram por uma nova versão da aplicação que não se está a revelar muito popular. O novo cliente do WhatsApp, baseado na tecnologia web, consome significativamente mais RAM e é mais lento do que o cliente nativo que os utilizadores têm vindo a utilizar no Windows 11 há algum tempo.

O WhatsApp começou a exibir novas notificações aos utilizadores do Windows 11. Estas estão a informar que serão desligados da aplicação a partir deste mês. Nesta altura será quando terão de fazer login novamente para concluir a atualização.

Esta é a segunda notificação da plataforma em apenas algumas semanas. Confirma que a Meta continua o processo de substituição da aplicação nativa pela sua nova versão baseada na web. Esta é uma versão mais pesada e menos eficiente. Esta transição está a ser realizada por fases, tendo começado no início de novembro, e entrou agora numa nova etapa.

Ninguém quer a nova app do Windows 11

O problema é que o novo cliente WhatsApp para Windows 11 não só não melhora a experiência do utilizador, como também piora claramente o desempenho. Testes realizados recentemente mostram que a versão baseada no Chromium consome até sete vezes mais RAM do que a aplicação nativa. Com isso, atinge facilmente 1 GB de utilização, mesmo sem carregar muitas conversas.

Além disso, a troca entre conversas torna-se mais lenta, o tempo de abertura pode ultrapassar os 10 ou 20 segundos e o carregamento das conversas após o reinício é particularmente frustrante. Em computadores com configurações mais modestas, o problema é ainda mais acentuado. Apesar dos repetidos avisos do WhatsApp, os utilizadores ainda podem evitar a atualização temporariamente.

A única forma é desativar as atualizações automáticas na Microsoft Store, o que impede a substituição da aplicação sem permissão. De qualquer forma, é bastante provável que a Meta bloqueie a versão antiga no futuro. Ainda assim, muitos utilizadores preferem manter a aplicação nativa, apesar de perderem recursos como Canais ou Comunidades, por priorizarem a velocidade e o menor consumo de recursos.