MEO e Axent juntam-se na fibra ótica para ligar Portugal e Espanha

A MEO, marca da Altice Portugal, e a Axent, operador neutro de infraestrutura de telecomunicações, estão a fortalecer a interligação das suas redes de fibra ótica transfronteiriças entre Portugal e Espanha.

Este reforço tem como objetivo melhorar a capacidade, redundância e fiabilidade das comunicações internacionais que atravessam a Península Ibérica.

A rede da MEO constitui uma das principais infraestruturas de comunicações do país, com milhares de quilómetros de fibra ótica que ligam todos os distritos de Portugal e se estendem até Espanha através de diversos pontos fronteiriços, como Guarda, Elvas, Bragança e Valença. Estas ligações permitem o transporte de dados de alta velocidade entre os dois países, assegurando conectividade direta com Madrid e outras capitais europeias.

Por sua vez, a Axent gere uma rede neutra de fibra ótica que cobre grande parte do território português e está conectada à sua infraestrutura em Espanha, operada pela Axent Global Networks. Esta rede funciona em modelo wholesale, ou seja, é disponibilizada de forma aberta a várias operadoras, incluindo a MEO, a NOS, a Vodafone e a Digi, para serviços de backbone e transporte de dados.

A colaboração entre a MEO e a Axent permite criar uma infraestrutura robusta e resiliente, fundamental para o desenvolvimento da economia digital, para o aumento da competitividade das empresas e para a expansão da conectividade internacional de Portugal.

Com esta interligação, Portugal reforça o seu papel estratégico como porta de entrada de comunicações internacionais na Europa, aproveitando também os cabos submarinos que chegam ao país e que transportam tráfego de dados intercontinental.