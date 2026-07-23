PSP detém suspeito de burlas a taxistas e comerciantes através do MB WAY

As burlas associadas ao MB WAY continuam a fazer vítimas em Portugal e, desta vez, a PSP deteve em Lisboa um homem suspeito de enganar taxistas e comerciantes através de um esquema que lhe permitia obter dinheiro de forma fraudulenta.

MB WAY: suspeito convencia vítimas de que tinha efetuado transferências

Segundo as autoridades, o suspeito utilizava a aplicação de pagamentos para convencer as vítimas de que tinha efetuado transferências, levando-as a entregar dinheiro ou bens antes de confirmarem efetivamente a receção dos montantes. O esquema terá sido utilizado repetidamente junto de profissionais do setor dos transportes e também de vários estabelecimentos comerciais.

A PSP acabou por identificar e deter o alegado autor, que é suspeito da prática de vários crimes de burla. O caso está agora a ser investigado pelas autoridades, que procuram apurar a dimensão total dos prejuízos e o número exato de vítimas.

As autoridades recordam que os utilizadores devem confirmar sempre a entrada efetiva do dinheiro na conta ou na aplicação antes de entregar qualquer produto, troco ou serviço. A PSP tem vindo a alertar para o aumento dos esquemas fraudulentos relacionados com o MB WAY , sublinhando que muitos burlões recorrem a técnicas de engenharia social para ganhar a confiança das vítimas.

Em caso de suspeita, a recomendação passa por interromper imediatamente a transação, guardar todas as provas disponíveis e contactar as autoridades. A prevenção continua a ser uma das melhores formas de evitar este tipo de fraude digital.