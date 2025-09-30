Chega mais um lote de novidades ao WhatsApp que todos podem usar

O WhatsApp anunciou um novo pacote de atualizações, focado em enriquecer a partilha de multimédia e a personalização através de Inteligência Artificial. As novidades prometem transformar a experiência na popular aplicação de mensagens da Meta, introduzindo desde o aguardado suporte para Live Photos até ferramentas criativas para videochamadas e temas de conversa.

Mais um lote de novidades no WhatsApp

A funcionalidade mais celebrada é, sem dúvida, o suporte nativo para a partilha de Live Photos de iOS e Motion Photos de Android no WhatsApp. Até agora, estas imagens dinâmicas eram enviadas como ficheiros estáticos, perdendo o seu movimento e áudio característicos. Com esta atualização, o WhatsApp finalmente preserva a essência destes momentos, permitindo uma partilha de memórias mais rica e autêntica.

A integração da Inteligência Artificial da Meta (Meta AI) representa o avanço mais significativo, abrindo um leque de possibilidades criativas. A plataforma passa a incorporar ferramentas de IA generativa que permitem aos utilizadores moldar a sua experiência de comunicação de uma forma única e pessoal, indo muito além das funcionalidades convencionais de uma aplicação de mensagens.

Uma das aplicações mais imediatas desta tecnologia no WhatsApp são os fundos de videochamada gerados por IA. Através de simples comandos de texto, os utilizadores podem agora criar cenários virtuais únicos para as suas chamadas. A empresa destaca que é possível “usar a Meta AI para criar fundos únicos para as suas videochamadas”, adicionando um toque de diversão e personalização às comunicações por vídeo.

Melhorias da Meta para as mensagens e as imagens

A mesma capacidade de IA estende-se agora aos temas de conversa. Em vez de se limitarem a um conjunto de opções pré-definidas, os utilizadores podem gerar um tema visual completamente original para cada chat. Esta funcionalidade de personalização com IA permite que cada conversa tenha uma identidade visual distinta, criada a partir da imaginação do próprio utilizador.

A pensar na produtividade, o WhatsApp também recebeu melhorias práticas. A funcionalidade de digitalização de documentos chega finalmente de forma nativa a todos os utilizadores Android, simplificando o processo de digitalizar e enviar ficheiros. Adicionalmente, a pesquisa de contactos foi otimizada para mostrar os grupos em comum, facilitando a gestão das interações sociais.

Este conjunto de atualizações consolida a posição do WhatsApp como uma ferramenta de comunicação em constante evolução e com novidades. Ao aliar a sua robusta plataforma a inovações em IA e funcionalidades multimédia, a aplicação torna-se mais interativa, pessoal e indispensável para os seus milhões de utilizadores em todo o mundo.