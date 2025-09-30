PplWare Mobile

“Robôs humanoides são uma fantasia”, afirma cofundador da iRobot

· High Tech 2 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Rui Neto

Tags:

  1. Factos says:
    30 de Setembro de 2025 às 11:15

    É o mesmo que dizer:

    Dia 10 joga o Sporting mas dia 11 vai estar mau tempo.

    Responder
  2. Max says:
    30 de Setembro de 2025 às 11:33

    Lá se vão as promessas de Musk de enriquecer os acionistas da Tesla com os Optimus. Diz que será o maior produto da Tesla, representando 80% do seu valor.
    Metas anuais: 5.000 em 2025 (até meados do ano tinham sido produzidos algumas centenas) para colocar nas fábricas da Tesla; 500.000 em 2027; e 1 milhão por ano em 2030. Ao preço de 20.0000 a 30.000 dólares cada um.
    E lá se vão a futurologia do professor Y(Pardal) de um post anterior, de que 99% dos postos de trabalho iam ser substituídos por IA e automação (é certo que não falou em robots humanóides), nos próximos 5 anos.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube