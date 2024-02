Instagram trabalha numa funcionalidade que lhe permitirá ver a localização dos seus amigos

O Instagram está a desenvolver uma funcionalidade "Friend Map" que permitirá aos utilizadores ver a localização dos seus amigos em tempo real.

A empresa diz que a funcionalidade é um protótipo interno e não está a ser testada externamente. Foi detetada pela primeira vez pelo engenheiro Alessandro Paluzzi, que frequentemente descobre funcionalidades de redes sociais em desenvolvimento antes do seu lançamento oficial.

Se o Instagram estiver mesmo a planear lançar o "Friend Map", estaria a copiar mais uma funcionalidade do popular Snapchat, depois de também ter copiado os Stories da aplicação em 2016. Com esta nova funcionalidade, o Instagram estaria a dar aos seus utilizadores outra razão para passarem mais tempo na sua aplicação e menos nos serviços de outras empresas.

De acordo com capturas de ecrã publicadas no Threads por Paluzzi, o Friend Map do Instagram permitiria aos utilizadores escolher quem pode ver a sua localização. As capturas de ecrã também indicam que os dados de localização seriam encriptados de ponta a ponta.

O utilizador pode optar por partilhar a sua localização com os seguidores que o seguem, com a sua lista de "Amigos chegados" ou com ninguém. O mapa também incluiria uma definição de "Modo fantasma" que ocultaria a sua última localização ativa.

Friend Map permite que os utilizadores mostrem pequenas Notas

O "Friend Map" permite que os utilizadores deixem mensagens curtas, ou "Notas", no mapa para que outros possam ver. As Notas do Instagram são atualmente as mensagens curtas que aparecem no topo das MD's, mas se o traduzido para português "Mapa de Amigos" for lançado, os utilizadores terão a opção de publicar estas atualizações curtas no mapa.

A funcionalidade Notas no mapa poderia ser utilizada para fazer coisas como notificar os seus amigos sobre um novo restaurante onde está a comer.

O vice-presidente sénior da Google, Prabhakar Raghavan, afirmou que os jovens utilizadores estavam a recorrer a aplicações como o Instagram e o TikTok, em vez do Google ou do Google Maps, quando procuravam descobrir novos locais.

E depois de ameaçar a Google, o Instagram pode agora estar a tentar enfrentar o Snapchat e a Apple com o seu "Friend Map".

