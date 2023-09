E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, ensaiámos a Volkswagen ID. Buzz e a Mercedes eCitan, analisámos a impressora 3D Anycubic Kobra 2 Max e demos nota de muitas novidades tecnológicas.

Há muito tempo que está aberta a corrida pelos melhores carros elétricos, sendo que um dos pontos fundamentais neste segmento é, sem dúvida, a bateria dos veículos. Neste sentido, a Toyota já confirmou que está a desenvolver uma nova geração de baterias que podem oferecer uma autonomia de até 1000 km aos seus carros elétricos.

É possível que a loucura relativamente à Inteligência Artificial (IA) já tenha passado e que, ao invés de pensarmos que irá dominar o mundo, exterminando-nos, ajudar-nos-á a melhorar os nossos processos. Ora, esta empresa pensou exatamente desta última forma e nomeou CEO uma robô alimentada pela tecnologia.

A Blackview é bastante conhecida pelos seus smartphones robustos, mas o seu portefólio vai muito mais além, com smartphones comuns, tablets, smartwatches, computadores e vários acessórios. O Blackview A96 entra na categoria dos smartphones mais elegantes, com ecrã de 6,5" com taxa de atualização de 120 Hz, câmara principal de 48 MP e 12 GB de RAM que podem ser expandidos até aos 24 GB. Mas há mais para descobrir.

As fabricantes de chips têm que estar sempre à procura de novas soluções e novidades para levar para o mercado os melhores produtos e, assim, conseguirem fazer frente à acentuada concorrência. Como tal, a poderosa Intel vai apostar agora num novo substrato de vidro para tornar os seus processadores ainda mais rápidos e eficientes.

A Volkswagen tem estado a apostar na eletrificação como um dos seus pilares-base. Para isso aposta na plataforma MEB, que já nos trouxe novos modelos da família ID, com particular destaque para um deles. Falamos da ID. Buzz, que traz a renovação de um dos maiores clássicos da marca, a tão conhecida carrinha "pão de forma".

As máquinas de gravação a laser são uma opção muito interessante para quem procura criar uma fonte de rendimento extra ou para quem simplesmente gosta de fazer trabalhos manuais. A AlgoLaser Delta 22W surge como a primeira gravadora a laser inteligente do mundo, tal como a marca a intitula.

O eCitan é o mais recente membro da família de veículos comerciais ligeiros elétricos da Mercedes-Benz. Esta proposta, disponível nas versões Furgão e Tourer, pode ser carregada dos 10% aos 80% em apenas 38 minutos, e a promessa é que se vai adaptar a todas as necessidades do seu negócio. Fomos conhecer a versão elétrica deste comercial.

A Polestar deu a conhecer, ao mundo, "o SUV para a era elétrica", há uns meses, na Dinamarca. Contudo, só agora trouxe a máquina para Portugal.

Os estúdios britânicos Fallen Leaf, lançaram no final do mês passado, Fort Solis, um thriller passado na superfície do planeta vermelho, Marte. Trata-se de um pequeno estúdio sediado em Liverpool e que vê Fort Solis como o seu primeiro grande projeto. Já tivemos o prazer de experimentar o jogo para a Playstation 5.

A inovação na impressão 3D tem crescido a um ritmo alucinante nos últimos anos e agora começam a chegar ao mercado de consumo algumas dessas novidades em todo o seu esplendor. A nova impressora 3D FDM Anycubic Kobra 2 Max é um exemplo disso, e demonstrou estar preparada para trabalhar a sério.

Contamos com a indústria dos chips eletrónicos para nos garantir os componentes necessários aos nossos equipamentos que usamos no dia a dia, quer em casa quer também no trabalho. Mas parece que a situação está complicada para a TSMC pois os chips de 2 nm da gigante de Taiwan só devem chegar aos equipamentos em 2026. E estas devem ser boas notícias para a rival Intel.

A atualização QPR1 do Android 14 têm-se mostrado muito interessante no que toca a novidade e melhorias no sistema da Google. Esta chegou há poucos dias como a primeira atualização a ser preparada para o Android 14. Algo que foi descoberto vem mostrar novamente a modularidade do Android, ao permitir que seja usada como uma webcam.

A iServices tem uma "nova" marca, a iS. Na presença de mais de uma centena de pessoas – colaboradores, parceiros, fornecedores, vários jornalistas e figuras públicas que também são Clientes – com um cocktail, ao final da tarde, a iServices oficializou a sua própria marca de acessórios e gadgets.