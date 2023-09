Cápsula da NASA com amostras do asteroide Bennu já aterrou…

Os avanços que se têm alcançado no que diz respeito a temas do Espaço são notórios. Pela primeira vez na história, a NASA conseguiu e trazer amostras de asteroide para a Terra.

Recolhido 250 gramas do asteroide Bennu...

Estas amostras de asteroide Bennu poderão proporcionar informações únicas sobre a origem da vida e a formação do sistema solar. A cápsula da NASA que contém as amostras do asteroide Bennu aterrou às 08:52 locais (15:52 em Lisboa), no deserto de Utah, nos Estados Unidos, pondo fim a uma viagem de sete anos.

A missão da NASA, batizada como "Osiris-Rex", espera ter recolhido 250 gramas do asteroide Bennu, embora só se saiba com maior certeza quando a cápsula for aberta dentro de dois dias.

Segundo refere o Porto Canal, os peritos creem que o asteroide Bennu contém moléculas que remontam à formação do sistema solar, há 4.500 milhões de anos e que pode dar algumas respostas a questões que intrigam a humanidade há séculos, como a origem da vida e do próprio sistema solar.

Bennu é um cometa muito interessante para os astrónomos, não tanto pela probabilidade (muito baixa) de embater no nosso planeta, mas porque é o objeto de uma das missões mais ambiciosas e menos conhecidas da NASA - saber mais aqui.