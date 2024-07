Empresa lança uma turbina eólica otimizada para velocidades de vento mais baixas

A fabricante alemã de turbinas eólicas Nordex Group lançou uma turbina eólica que "aumenta significativamente o rendimento" em velocidades de vento mais baixas.

A investigação e o desenvolvimento têm oferecido ao mercado soluções cada vez mais otimizadas em matéria de energias renováveis. Agora, a Nordex Group apresentou uma turbina eólica de 5 megawatts (MW) que "aumenta significativamente o rendimento" em velocidades de vento mais baixas.

Conforme partilhado pelo Electrek, a nova turbina eólica terrestre da Nordex, concebida para o mercado dos Estados Unidos, utiliza os conceitos técnicos comprovados da sua série Delta4000, tais como o eixo principal e o rolamento, e o sistema de energia elétrica e a estrutura do gerador do modelo N163/5.X, que já foi testado no terreno.

Segundo a empresa, a turbina N169/5.X é capaz de aumentar o rendimento com rotores maiores e alturas de eixo mais elevadas para cada classe de vento, bem como uma potência nominal mais elevada.

A N169/5.X, que permitirá à Nordex alargar o seu espetro de resposta energética, tem um diâmetro de rotor de 169 metros e uma potência nominal de até 5,5 MW. Otimizada para os Estados Unidos, esta é particularmente adequada para regiões com velocidades de vento baixas a médias.

A N169/5.X é uma das maiores e mais eficientes turbinas para o mercado dos Estados Unidos, desenvolvida para apoiar os nossos objetivos de crescimento nesta região. Mais uma vez, seguimos a nossa abordagem comprovada de uma estratégia de produto evolutiva, utilizando componentes comprovados da nossa classe de 5 MW para desenvolver uma variante de turbina que aumenta significativamente o rendimento, especialmente em projetos com capacidade de rede limitada, através de um fator de capacidade otimizado.

Explicou José Luis Blanco, diretor-executivo do Grupo Nordex, sediado em Hamburgo.

A Nordex já dispõe de uma cadeia de fornecimento nos Estados Unidos que qualifica as suas turbinas eólicas para os créditos fiscais da Lei de Redução da Inflação (em inglês, IRA) da administração de Joe Biden.

A N169/5.X e a turbina N163 serão fabricadas na sua fábrica de West Branch, Iowa, estando a produção da nova N169/5.X programada para começar em 2026.