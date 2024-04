Netflix volta a atacar contra as contas partilhadas! E não vai parar tão cedo

Há muito que se fala da medida da Netflix de proibir as contas partilhadas. A empresa tem vindo a anunciá-la há vários meses, mas havia utilizadores que ainda não tinham recebido a notificação, ou esta era ativada apenas esporadicamente. Mas parece que a Netflix está novamente a enviar avisos.

Netflix continua a apostar contra as contas partilhadas

Se estivermos ligados a um dispositivo “fora de casa”, é necessário aprovar o início de sessão com um código temporário, embora o funcionamento exato deste código ainda suscite algumas dúvidas.

Apesar da reação negativa ao anúncio inicial de que as contas partilhadas iam acabar, a Netflix continua a apostar nesta medida. Tanto este anúncio como as novas taxas e aumentos de preços não afetaram as contas de uma plataforma que parece invencível e cada vez mais dominante face à concorrência.

Ao contrário dos resultados financeiros duvidosos que a Warner ou a Disney apresentam trimestre após trimestre, com quebras enormes de subscrições, a Netflix continua a "engordar" as suas contas com mais clientes e mais lucros.

Amar já não é partilhar uma palavra-passe

Longe vão os dias em que "Love is sharing a password", como disse a Netflix no X. E a verdade é que a plataforma faria, sem dúvida, as suas previsões e estudos antes de dar um passo como este, que lhe valeu tanta antipatia.

No primeiro trimestre de 2023, a plataforma acrescentou apenas 1,75 milhões de novos assinantes, o que representa uma redução drástica em relação aos 7,66 milhões registados no último trimestre de 2022. No entanto, a plataforma estava a crescer 4,9% e as previsões eram ultrajantes, com receitas de 8,2 mil milhões de dólares. Um ano depois, há algumas semanas, a Netflix anunciou resultados extraordinários.

O segredo é que, tal como a Netflix comunicou aos seus acionistas nesse mesmo mês, "à medida que os utilizadores que utilizavam contas partilhadas começam a ativar as suas próprias contas e os membros existentes adicionam contas de 'membro extra', vemos a aquisição e as receitas aumentarem".

Por outras palavras, o número total de novos utilizadores pode diminuir (no início), mas a situação estabiliza a seu favor. Esta pode ser uma das razões pelas quais, a partir de janeiro de 2025, vão deixar de dar números totais de assinantes, para não enviar a mensagem errada aos meios de comunicação social de que este número está a diminuir, uma vez que os lucros estão noutro lado.

