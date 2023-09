Blackview A96 – um smartphone elegante e com bom desempenho por menos de 200 €

A Blackview é bastante conhecida pelos seus smartphones robustos, mas o seu portefólio vai muito mais além, com smartphones comuns, tablets, smartwatches, computadores e vários acessórios. O Blackview A96 entra na categoria dos smartphones mais elegantes, com ecrã de 6,5" com taxa de atualização de 120 Hz, câmara principal de 48 MP e 12 GB de RAM que podem ser expandidos até aos 24 GB. Mas há mais para descobrir.

A gama de smartphones da série A da Blackview tem os smartphones mais elegantes fabricados pela empresa e o A96 surge agora no mercado como uma opção com preço de lançamento a rondar os 200 €.

O design elegante e bom desempenho

O seu design remete-nos para o topo de gama da Apple, com laterais em liga de alumínio planas, traseira em vidro com um acabamento fosco e um módulo de três câmaras. As cores são também elas mais clássicas, com um preto "obsidian" e um roxo "provence".

O smartphone tem ecrã de 6,5" com resolução 2,4K, na proporção de 20:9 e uma taxa de atualização adaptativa de 120 Hz, que oferece uma excelente fluidez, dependendo do que está a ser visto.

Tem certificação TÜV SÜD Low Blue Light que garante maior proteção para a visão, em qualquer ambiente de luz. Tem, para uma boa qualidade de reprodução de som, altifalantes duplos Smart-PA harman/kardon, som Harman AudioEFX.

No campo do desempenho, o Blackview A96 vem equipado com o processador MediaTek Helio G99, com 16 GB de RAM, que podem ser expandidos até 24 GB. Esta expansão poderá ser particularmente interessante em ambiente de jogo, onde é necessário maior desempenho. O teste de benchmark Antutu revelado pela fabricante chega aos 423.393 pontos. De armazenamento interno tem 256 GB.

As câmaras do Blackview A96

O Blackview A96 bem equipado com uma câmara frontal de 16 MP, que garante a captura de selfies com boa qualidade. Mas o mais interessante é mesmo a câmara principal que tem um sensor Samsung de 48 MP, com tecnologias TetraPixel, Super-PD Auto Focus e Smart-ISO. Com o software Blackview ArcSoft® 6.0, os resultados conseguem ser ainda melhores que em modelos que usam o memso sensor. Grava vídeo a 2K.

O sistema operativo é o DokeOS 3.1, baseado no Android 13, com muitas opções de customização, modo de crianças e recursos de privacidade. Além disso, destaca-se a bateria de 4380 mAh com carregamento a 18W, tem NFC para pagamentos e é dual-SIM.

O novo smartphone Blackview A96 está disponível em campanha de lançamento até ao próximo dia 22 de setembro por cerca de 190 €, utilizando os descontos na página de produto (cerca de 10 €). As primeiras 100 compras terão de oferta uns earbuds AirBuds 6.

Blackview A96