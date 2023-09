Dinamarca encerra todas as estações de reabastecimento de hidrogénio

A Dinamarca decidiu encerrar todas as estações destinadas ao reabastecimento de carros movidos a hidrogénio devido à falta de procura.

Além dos carros elétricos, também aqueles que são movidos a hidrogénio são apontados como alternativa aos tradicionais motores de combustão interna. Contudo, contrariamente aos primeiros, os segundos não estão a ter muito sucesso. Tanto que a Dinamarca decidiu encerrar todas as estações destinadas ao seu reabastecimento.

De acordo com o portal Energiwatch, a empresa responsável pela infraestrutura do país, que deveria ter 19 estações até 2024, vai encerrar a sua atividade.

A produção de hidrogénio verde na Dinamarca ainda não está pronta. Nem a eletrólise, nem os camiões-cisterna, nem as estações atingiram a maturidade esperada quando lançámos as nossas ambições. Isto, combinado com o facto de não ter havido qualquer volume por parte dos fabricantes de veículos, dificultou a procura por um modelo de negócio para a exploração de estações de hidrogénio.

Explicou a empresa, num comunicado de imprensa.

Apesar de se tratar de um downgrade, esta decisão afetará um número bastante reduzido de utilizadores, uma vez que se estima que existam atualmente 136 veículos movidos a hidrogénio no país, a maioria dos quais pertencente a redes de car sharing e táxis.

Aliás, o último carro a hidrogénio para uso privado foi registado em janeiro de 2022, totalizando apenas 10 unidades nas mãos de proprietários que não sejam profissionais ou empresas.

Toyota vê decisão sobre o fim das estações de reabastecimento de hidrogénio como um passo atrás para o clima

A Toyota é uma das únicas marcas a oferecer este tipo de veículo. Por isso, a divisão dinamarquesa da fabricante disse que "a situação é sem dúvida lamentável para todos, mas, sobretudo, para os clientes que optaram por um veículo a hidrogénio, porque as outras tecnologias de emissões zero não podem satisfazer as suas necessidades de mobilidade".

A Toyota continua firmemente empenhada no desenvolvimento contínuo da tecnologia do hidrogénio, e o desenvolvimento do hidrogénio em vários outros países da Europa prossegue a bom ritmo com um forte apoio político e financeiro. Os últimos desenvolvimentos na Dinamarca e nos países vizinhos apenas demonstram que é crucial dispor de apoio financeiro para iniciar a via positiva de uma das tecnologias de emissões zero necessárias para o futuro: o hidrogénio.

Além disso, a Toyota assegurou que vai estar atenta aos clientes que optaram pelo hidrogénio, por forma a encontrar a melhor solução para eles.