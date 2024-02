Alguns proprietários das Cybertruck dizem que as pick-up Tesla estão a enferrujar

Alguns proprietários da Cybertruck dizem que os seus veículos Tesla estão a mostrar manchas de ferrugem por causa da chuva. A pick-up de 56 mil euros tem já várias queixas nos fóruns dedicados à marca.

Cybertruck está a ganhar ferrugem, dizem os proprietários

Alguns proprietários dos Tesla afirmam que as suas Cybertrucks estão a começar a enferrujar depois de terem apanhado chuva. Numa publicação no fórum Cybertruck Owners, um membro chamado "Raxar" escreveu que tinha recolhido o seu veículo nesse dia e que tinha sido avisado de que a chuva poderia causar ferrugem.

O supervisor, referiu especificamente que as Cybertrucks desenvolvem marcas de ferrugem cor de laranja com a chuva e que era necessário polir o veículo. Sei que já ouvi a história de nunca tirar o Delorean em dias de chuva, mas nunca li nada sobre ferrugem e Cybertrucks. Ainda não lavei o carro, mas só estive dois dias à chuva

Disse Raxar em duas publicações no fórum.

O utilizador também partilhou fotografias de pequenas manchas cor de laranja de ferrugem na carroçaria de aço inoxidável, que afirma terem sido tiradas após uma "lavagem com detergente da loiça".

De acordo com muitas informações que podem ser pesquisadas no Google e partilhadas pelos membros do fórum, o aço inoxidável é propenso a enferrujar em determinados ambientes. Várias publicações afirmam que a ferrugem se deve frequentemente à exposição à água, embora também possa ser causada pela "exposição a produtos químicos nocivos, solução salina, gordura ou exposição prolongada ao calor".

O membro do fórum Vertigo3pc disse que levou o seu Cybertruck a um centro de assistência para ser verificado.

Durante a chuva de LA, notei que a corrosão estava a forma-se no metal como outras pessoas notaram, então decidi começar a documentar e chamar a atenção de Tesla.

Escreveu o membro do fórum.

O proprietário do Tesla acrescentou que um funcionário do centro de assistência documentou a corrosão e que entrariam em contacto no mês seguinte para a reparar, assim que tivessem as ferramentas corretas.

Vertigo3pc também postou algumas imagens do que eles disseram ser manchas de corrosão no Cybertruck e acrescentou: "As manchas estão definitivamente em todo o metal".

O CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou que o Cybertruck é "literalmente à prova de balas" com o seu "corpo de aço inoxidável ultracurto" quando revelou o EV pela primeira vez em 2019.

No passado mês de setembro, Musk partilhou uma publicação na rede X onde afirma que a Tesla poderá oferecer aos proprietários a opção de obter um revestimento de carboneto de tungsténio, um material cerâmico que ajuda a proteger contra a corrosão. Musk disse que o revestimento é "basicamente à prova de arranhões para tudo abaixo da dureza do diamante".

O manual do proprietário do Cybertruck, que ainda não foi partilhado publicamente pela Tesla, aparentemente diz que o EV não tem "um revestimento transparente" no seu corpo exterior de aço inoxidável, de acordo com dois vídeos publicados online.

Os vídeos dão um vislumbre do guia do proprietário, e afirmam:

Para evitar danos no exterior, remova imediatamente as substâncias corrosivas (tais como gordura, óleo, excrementos de pássaros, resina de árvores, insectos mortos, manchas de alcatrão, sal de estrada, resíduos industriais, etc.).

A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário feito por várias publicações, mas será seguramente tema para Musk dizer alguma coisa na sua rede preferida.